Основания для детской и спортивной зон уже готовы. После монтажа оборудования на них уложат покрытие из резиновой крошки. Вдоль дорожек вместо бетонных бордюров установили металлические.
Территория Чёрного озера при этом официально закрыта. Перед летом у воды появились дополнительные таблички о запрете купания. Но люди всё равно приходят к озеру: корреспондент «Зеленоград.ру» видел купающихся даже в пасмурную погоду. По словам рабочих, в тёплые дни отдыхающих здесь по-прежнему много.
Ранее на объекте объясняли, что полностью перекрыть проходы к Чёрному озеру сложно: часть въездов нужна строительной технике, ещё один подход остаётся со стороны леса. Рабочие напоминают, что находиться на территории стройки небезопасно.
Пляжем займутся в последнюю очередь. Его разделят на зелёную и песчаную части, при этом песчаная часть станет меньше. Берег переделают так, чтобы песок не сползал в воду.
Кроме этого, у Чёрного озера отремонтируют мостик для схода в воду, поставят скамейки и другие элементы благоустройства, тренажёры, теннисный стол и волейбольную стойку с сеткой.