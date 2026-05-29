С 1 июня на фестивальной площадке «Легенды Крыма» в 16-м микрорайоне откроется уличный бассейн. В этом году место нужно не просто забронировать, а сразу оплатить на сайте. Пока доступны сеансы до 11 июня. Билеты можно купить здесь: https://bilet.mos.ru/event/677277257/
Главное изменение этого года — билет нужно сразу оплатить на сайте. В прошлом году достаточно было забронировать место, а оплатить можно было на входе. При необходимости возврат можно оформить тоже на сайте. Купить билет можно и в кассе на входе, если на нужный сеанс останутся свободные места — рассказали корреспонденту Зеленоград.ру на месте.
Есть четыре сеанса: полуторачасовой утренний — с 9:00 до 10:30, и три основных трёхчасовых — с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. Между сеансами — получасовой технический перерыв: в это время бассейн чистят и готовят к следующему сеансу.
Цены:
— Взрослые: 800 рублей в будни, 1500 — в выходные; 400/750 — утренний сеанс
— Дети: 400 рублей в будни, 700 — в выходные; 200/350 — утром
— Дети из многодетных семей: 250 рублей в будни, 500 — в выходные; 100/250 — утром
— Члены многодетных семей старше 12 лет: 400 рублей в будни, 700 — в выходные; 200/350 — утром
Базовые цены для взрослых и детей остались на уровне прошлого года, но изменилась льготная сетка для многодетных семей.
Льготы и документы
Льготные билеты есть для: людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников войны, членов семей участников СВО, детей-сирот и детей без попечения родителей, граждан, пострадавших от радиации. На входе попросят документ, подтверждающий льготу.
Одновременно в бассейне могут отдыхать до 78 человек. Для входа взрослым нужно предъявить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Дети от трёх до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.
Что есть на территории
Для посетителей есть индивидуальные шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, туалеты и шкафчики для вещей. Работает бар с закусками и напитками, а также пункт проката: полотенце можно взять за 100 рублей, одноразовые тапочки — купить за 50 рублей, надувные нарукавники для детей — за 300 рублей. Как рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на месте, цены на эти товары и услуги остались на уровне прошлого года.
На территории бассейна играет музыка, вечером включают дополнительное освещение. За безопасностью следят дежурные спасатели и бригада медиков.
Бассейн работает ежедневно с 9:00 до 21:00 при благоприятной погоде. Воду подогревают, поэтому даже при холодной для начала лета погоде гостям должно быть комфортно.