Есть четыре сеанса: полуторачасовой утренний — с 9:00 до 10:30, и три основных трёхчасовых — с 11:00 до 14:00, с 14:30 до 17:30 и с 18:00 до 21:00. Между сеансами — получасовой технический перерыв: в это время бассейн чистят и готовят к следующему сеансу.

Цены:

— Взрослые: 800 рублей в будни, 1500 — в выходные; 400/750 — утренний сеанс

— Дети: 400 рублей в будни, 700 — в выходные; 200/350 — утром

— Дети из многодетных семей: 250 рублей в будни, 500 — в выходные; 100/250 — утром

— Члены многодетных семей старше 12 лет: 400 рублей в будни, 700 — в выходные; 200/350 — утром

Базовые цены для взрослых и детей остались на уровне прошлого года, но изменилась льготная сетка для многодетных семей.

Льготы и документы

Льготные билеты есть для: людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников войны, членов семей участников СВО, детей-сирот и детей без попечения родителей, граждан, пострадавших от радиации. На входе попросят документ, подтверждающий льготу.

Одновременно в бассейне могут отдыхать до 78 человек. Для входа взрослым нужно предъявить паспорт, детям — свидетельство о рождении. Дети от трёх до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.

Что есть на территории

Для посетителей есть индивидуальные шезлонги с зонтиками, раздевалки, душевые, туалеты и шкафчики для вещей. Работает бар с закусками и напитками, а также пункт проката: полотенце можно взять за 100 рублей, одноразовые тапочки — купить за 50 рублей, надувные нарукавники для детей — за 300 рублей. Как рассказали корреспонденту «Зеленоград.ру» на месте, цены на эти товары и услуги остались на уровне прошлого года.

На территории бассейна играет музыка, вечером включают дополнительное освещение. За безопасностью следят дежурные спасатели и бригада медиков.

Бассейн работает ежедневно с 9:00 до 21:00 при благоприятной погоде. Воду подогревают, поэтому даже при холодной для начала лета погоде гостям должно быть комфортно.