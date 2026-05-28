На прошлой неделе вице-мэр Анастасия Ракова, рассказывая о «возвращении» участковых врачей в московские поликлиники, отметила, что участковый на полной ставке не сможет совмещать работу с частной клиникой.
После этого департамент здравоохранения уточнил слова вице-мэра. «Рабочая неделя участкового — 39 часов. Это стандартный 8?часовой день, например, с 8:00 до 16:00. После своего рабочего дня в поликлинике врачи могут совмещать работу с частной или другой государственной практикой», — заявили в департаменте. Сегодня участковых врачей, совмещающих свою работу с другой, всего около 12% - 300 человек из 2600.
Чиновники объясняют реформу словами, похожими на рекламное описание: участковый должен стать «личным доктором», знать пациента и отвечать за его здоровье.
Но в мэрии не объясняют, что именно изменится для пациента по сравнению с нынешней системой. Чиновники говорят, что участковый должен знать историю болезни, наследственность и хронические заболевания пациента. При этом история обращений, обследований и назначений уже есть в электронной медкарте. Почему для этого пациента нужно сильнее привязывать к одному терапевту, из объяснений департамента пока непонятно.
Один из возможных практических рисков — пациенту станет сложнее (или невозможно) попасть к любому свободному терапевту, кроме своего участкового. По крайней мере редакционная проверка показала именно это: сотрудник «Зеленоград.ру» попробовал записаться через ЕМИАС во взрослую поликлинику. При жалобах на плохое самочувствие и боли система предложила только участкового терапевта, ближайшее время — через три дня.
Если это станет общим правилом, доступность помощи может не вырасти, а снизиться: пациент будет зависеть не от ближайшей свободной записи, а от расписания своего участкового.
В мэрии говорят, что только «адресное ведение пациента» позволяет вовремя начать лечение и предотвратить осложнения. Но вовремя начать лечение можно только в том случае, если пациент вовремя попадает к врачу.
«Зеленоград.ру» направит запрос в департамент здравоохранения: сможет ли пациент выбрать другого терапевта, если у участкового нет ближайшей записи и как новая модель должна повлиять на сроки приёма.