На прошлой неделе вице-мэр Анастасия Ракова, рассказывая о «возвращении» участковых врачей в московские поликлиники, отметила, что участковый на полной ставке не сможет совмещать работу с частной клиникой.

После этого департамент здравоохранения уточнил слова вице-мэра. «Рабочая неделя участкового — 39 часов. Это стандартный 8?часовой день, например, с 8:00 до 16:00. После своего рабочего дня в поликлинике врачи могут совмещать работу с частной или другой государственной практикой», — заявили в департаменте. Сегодня участковых врачей, совмещающих свою работу с другой, всего около 12% - 300 человек из 2600.

Чиновники объясняют реформу словами, похожими на рекламное описание: участковый должен стать «личным доктором», знать пациента и отвечать за его здоровье.

Но в мэрии не объясняют, что именно изменится для пациента по сравнению с нынешней системой. Чиновники говорят, что участковый должен знать историю болезни, наследственность и хронические заболевания пациента. При этом история обращений, обследований и назначений уже есть в электронной медкарте. Почему для этого пациента нужно сильнее привязывать к одному терапевту, из объяснений департамента пока непонятно.