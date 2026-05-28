В понедельник в 16:00 здесь выступят Цирк сестер Фоминых, Театр танца и огня и студенты Модельной академии, а еще состоится большой концерт с участием многих зеленоградских коллективов, пройдут мастер-классы и игры с призами. Обещают аквагрим и сахарную вату.
По предварительному прогнозу, нас ждет теплый день (температура до +18), переменная облачность и небольшой дождь. На настоящий момент организаторы намерены провести праздник в полном объеме. Обновления можно проверить в день мероприятия (контакт мы указали ниже).
В программе праздника:
— акробатические номера Цирка сестер Фоминых
— фитнес?шоу, гимнастические и спортивно-хореографические выступления, а также восточные танцы
— эстрадный вокал Детской музыкальной школы имени Мусоргского
— модельный показ — дизайнеры-подростки покажут собственные коллекции
— спортивные мастер-классы — на воздушном кольце и по классической гимнастике
— творческие мастер-классы — скетчинг, дудлинг, оригами и другие
— аквагрим и сахарная вата
— игры с призами и розыгрыш сертификатов — от праздничного лофта, спортивно-танцевального клуба, комплекса Termoland, салона красоты, студии фитнеса и йоги, кейтеринговой компании, компьютерной академии и модельной школы
— в финале праздника состоится яркое файер-шоу, во время которого соединят пламя и хореографию
Мероприятие организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда совместно с партнерами — локальными компаниями. Праздник входит в программу сезонного фестиваля «Лето в Москве».
1 июня (это понедельник) в 16:00 гостей любого возраста ждут на площади Юности. Вход свободный.
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятий, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: https://vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день праздника.