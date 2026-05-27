Шоу «Уральские пельмени. Новогоднее» — 17 декабря в КЦ «Зеленоград», сейчас можно купить билеты за 4500 рублей, а так их цена доходит до 15000 27.05.2026 ZELENOGRAD.RU

«А чё, так можно было, что ли?» — Зрителей ждет комедийный взгляд на предновогоднюю подготовку.

«Уральские пельмени» покажут, как следует выбирать подарки, планировать банкет и праздничную программу, и тогда «к Новому году у вас будет самое правильное настроение».

«Уральские пельмени» называют феноменом российского юмора, выросшим из легендарной команды КВН в целую развлекательную империю. Их главная фишка — добрый, живой и понятный каждому «домашний» юмор без политики и пошлости, благодаря чему их шоу на СТС уже много лет смотрят целыми семьями. Коллектив самостоятельно пишет все сценарии, создавая культовые музыкальные номера и убойные миниатюры про семейный быт, чудаковатых бабушек и незадачливых мужей.

Команду отличает фирменная уральская харизма, самоирония и поразительное постоянство. Сохранив костяк еще со времен КВН 1990-х годов, артисты мастерски работают с залом и часто импровизируют прямо на сцене, если что-то идет не по плану. Forbes не раз включал их в рейтинг главных российских знаменитостей, а их меткие цитаты и персонажи давно стали народными мемами.

Гастрольная программа создана как сборник самых смешных и самых новогодних номеров для всей семьи.

Выступление пройдет 17 декабря (это четверг) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 2 часа, возрастное ограничение — 6+

Билеты от 4500 до 15000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/shou/shou-uralskie-pelmeni-novogodnee

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71

