Праздник запуска сезонного фестиваля пройдет в субботу в 16:00. В программе — концерт и спортивные выступления, творческие и танцевальные мастер-классы, конкурсы с призами, аниматоры в образе сказочных героев и шоу аэрокукол, а еще бесплатный лимонад и сахарная вата.
По предварительному прогнозу, нас ждет теплый день (температура до +12), переменная облачность и небольшой дождь. На настоящий момент организаторы намерены провести праздник в полном объеме. Обновления можно проверить в день мероприятия (контакт мы указали ниже).
В программе праздника:
— шоу воздушных кукол (аниматоры выйдут к гостям в забавных и объемных надувных костюмах), зрители увидят Алису, Красную Королеву и Чеширского Кота, а также Шляпника на ходулях
— большая концертная программа: музыкальные номера, вокал и танцы, а также показательные выступления гимнастов, самбистов и школы капоэйры
— мастер-класс по латиноамериканским танцам
— творческие мастер-классы: картина акварелью, каллиграфия и другие
— бесплатный лимонад, леденцы и сахарная вата
— конкурсы и розыгрыши сувениров и подарков, включая сертификаты в ресторан и пиццерию, а также настольные игры (правила расскажут на торжественном открытии праздника)
Мероприятие организует Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда совместно с партнерами — локальными компаниями.
30 мая в 16:00 гостей любого возраста ждут на площади Юности. Вход свободный.
Изменения в программе, которые зависят от погоды в день мероприятий, публикуют в группе ОКЦ ВКонтакте: https://vk.com/okc_zelao. Можно проверить, есть ли переносы или сокращения программы, в день праздника.