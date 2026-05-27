Импортное пиво стало слишком дорогим

«Синий гном» задумывался как место с доступным импортным пивом. Теперь, говорит один владельцев Иван, удерживать эту концепцию стало почти невозможно: акцизы выросли, импортное пиво сильно подорожало, а держать около десяти импортных сортов на кранах по приемлемой цене больше не получается.

«Возить пиво не перестали, но ценник ушёл в космос», — объясняет он.

По данным Росстата, в феврале 2026 года пиво в среднем стоило 208,3 рубля за литр — на 15% больше, чем годом ранее. Пошлины на пиво из недружественных стран тоже росли несколько раз: с января 2025 года — с 0,1 до 1 евро за литр, а с сентября — до 1,5 евро.

Переходить на более дешёвое массовое отечественное пиво владельцы не хотят. Бар для них был не основным бизнесом, а «параллельным любимым делом», поэтому менять его ради выживания они не видят смысла.

Сказались и другие факторы: за последний год, по словам Ивана, снизилась посещаемость. Из-за общего роста цен люди чаще выбирают между развлечениями и более необходимыми расходами. Налоги тоже добавили нагрузку — цены в баре снова пришлось немного поднять.

Есть и личная причина. Бар открывали трое партнёров, у всех есть основная работа и другие занятия. Со временем совмещать управление заведением с работой стало всё сложнее.