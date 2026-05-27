Владельцы больше не могут держать доступные цены на импортные сорта и не хотят превращать бар в обычную точку с массовым пивом. Последний день работы ещё не назначили, но 6 июня в баре планируют прощальную вечеринку.
«Синий гном» задумывался как место с доступным импортным пивом. Теперь, говорит один владельцев Иван, удерживать эту концепцию стало почти невозможно: акцизы выросли, импортное пиво сильно подорожало, а держать около десяти импортных сортов на кранах по приемлемой цене больше не получается.
«Возить пиво не перестали, но ценник ушёл в космос», — объясняет он.
По данным Росстата, в феврале 2026 года пиво в среднем стоило 208,3 рубля за литр — на 15% больше, чем годом ранее. Пошлины на пиво из недружественных стран тоже росли несколько раз: с января 2025 года — с 0,1 до 1 евро за литр, а с сентября — до 1,5 евро.
Переходить на более дешёвое массовое отечественное пиво владельцы не хотят. Бар для них был не основным бизнесом, а «параллельным любимым делом», поэтому менять его ради выживания они не видят смысла.
Сказались и другие факторы: за последний год, по словам Ивана, снизилась посещаемость. Из-за общего роста цен люди чаще выбирают между развлечениями и более необходимыми расходами. Налоги тоже добавили нагрузку — цены в баре снова пришлось немного поднять.
Есть и личная причина. Бар открывали трое партнёров, у всех есть основная работа и другие занятия. Со временем совмещать управление заведением с работой стало всё сложнее.
«Просто как-то взяли и решили пивка попить. Хотелось сделать место с доступным импортным пивом, привить культуру вкусных сортов. И в какой-то момент как будто получилось», — рассказал Иван.
Название тоже выросло из пивной истории: «гном» появился после рассказа одного из владельцев о чешской пивной «У Пиждюха» и персонажей одноименной сказки: слово перевели как «гном», а «синий» добавили как отсылку к опьянению.
Через полгода после открытия началась пандемия, но бар её пережил. Позже «Синий гном» стал не только «пивницей», но и камерной городской площадкой: здесь проходили концерты, стендап-вечера, открытые микрофоны и дургие мероприятия.
Помещение у владельцев в аренде как минимум до июля, но продолжать работу до этого срока они не планируют. При этом они готовы передать бизнес новому владельцу — в том числе чтобы сохранить площадку, к которой привыкли посетители. Связаться с владельцами можно по телефону 8-916-233-89-37
Пивница находится на Георгиевском проспекте, дом 33, корпус 5, рядом с остановкой «Школа». Работает с 15 до 23 часов, а пятницу и субботу до часу ночи. Бар точно будет открыт до конца недели, а затем может проработать ещё неделю или полторы в отдельные дни.
6 июня в баре планируют прощальную вечеринку. Подробности появятся в телеграм-канале заведения: https://t.me/gnom_pub