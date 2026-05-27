Фонари без света, дорожки в канавах: в лесопарке затянули работы по освещению 27.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В лесопарке между 9-м микрорайоном и МИЭТом с зимы не завершены работы по освещению: вдоль дорожек остались траншеи, часть асфальта перекопана, фонари стоят без светильников.

Жители жалуются, что по привычному маршруту стало трудно ходить с колясками, гулять пожилым людям и ездить на велосипеде.

«Объединенная энергетическая компания» (ОЭК), которая отвечает за городском освещение, обещает закончить освещение и восстановить благоустройство до 30 июня, а подрядчик связывает задержку с разрешением на подключение от «Россетей».

Работы по устройству линий освещения и установке фонарей проходили в ноябре-декабре, но с выпадением снега остановились и не возобновились весной. Поперек асфальтовых дорожек остались канавы, засыпанные щебнем. Вдоль дорожек тянутся незасыпанные траншеи и торчат трубки с проводами. Фонари без светильников за зиму местами покосились, как минимум один упал.

«По этому пути гуляют родители с детьми в колясках, прогуливаются пожилые люди, едут велосипедисты. Из-за того, что тротуар весь в канавах, делать это стало очень проблематично!», «При производстве работ муниципальной собственности нанесен многомиллионный ущерб. Разрушены и продавлены тяжелой техникой асфальтовые дорожки, повреждено и не восстановлено земляное покрытие при производстве траншей», — пишут зеленоградцы и просят привлечь виновных к ответственности.

На портале «Наш город» на обращения отвечает ОЭК. Компания не объясняет, почему работы не завершены с зимы, но пишет, что для восстановления нужно закупить грунт, семена и асфальт, а также заменить световое оборудование. Срок — до 30 июня.

Подрядчик связывает задержку с разрешением на подключение от «Россетей». ОЭК и департамент ЖКХ эту причину прямо не подтвердили. Прямой вопрос «Зеленоград.ру» — «К какой дате будет выполнен ввод/подключение линий освещения?» — в ОЭК и в департаменте ЖКХ проигнорировали: в марте департамент сообщил лишь, что все работы завершат до конца июня.

«Сейчас получаем разрешение от „Россетей“ — очень надеемся, что на этой неделе его получим и возобновим работы, — прокомментировал „Зеленоград.ру“ представитель подрядчика. — Опоры для фонарей все стоят, а работы по прокладке кабелей еще не завершены. Разрешение позволит проверить все электрические линии, а до этого мы не можем закапывать траншеи — вдруг понадобится их вскрывать. Затем установим светильники и включим фонари. В целом работы там осталось на три недели, четыре — вместе с полным восстановлением благоустройства».

Официальный срок пока не изменился: до 30 июня. Но из слов подрядчика следует, что он зависит от разрешения на подключение; если его получение снова затянется, может сдвинуться и завершение работ.

благоустройство, лес, уличное освещение, фонари, пешеходные дорожки
