Проект «Лето в Москве» пройдёт с 30 мая по 6 сентября: город обещает тысячи бесплатных мероприятий в разных районах — концерты, мастер-классы, спортивные занятия, семейные программы и городские фестивали. Программу сезона посвятят истории, культуре и традициям народов России.

Вероятно, после окончания фестиваля карусель снова разберут. В прошлом год читатели «Зеленоград.ру» говорили, что хотели бы видеть карусель на площади Юности не только летом.

Редакция «Зеленоград.ру» спросила префектуру, почему нельзя оставить аттракцион на площади постоянно. В городской администрации этот вопрос проигнорировали и отправили в организацию, которая проводит фестиваль. Наша редакция отправила запрос и туда тоже.

Карусель впервые появилась на площади Юности в 2017 году во время общемосковских ярмарок-фестивалей «Московские сезоны». В 2023 году её демонтировали: сначала это объясняли сервисным обслуживанием и нехваткой запчастей, затем — решением оргкомитета использовать в Зеленограде только площадку в 16-м микрорайоне.