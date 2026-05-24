В лесу между 4-м и 9-м микрорайонами школьники из лаборатории «Сити-ферма „Луна-2040“» Дворца творчества провели полевое занятие. Они изучали растения, следы животных и нашли у Голеневского ручья окаменелость губки-гексактинеллиды мелового периода.
С лупами и блокнотами ребята определяли растения: нашли кислицу, селезёночник, лекарственную медуницу, увидели, как разворачивается молодой лист папоротника. В поваленном стволе заметили дупло, которое выдолбил дятел.
Отдельной частью прогулки стала экскурсия вдоль Голеневского ручья — её провёл один из старших участников лаборатории. Там школьники рассматривали ручей как маленькую экосистему и место, где можно встретить следы древней жизни.
Мы уже рассказывали, почему Голеневский ручей интересен не только для прогулок, но и для палеонтологии:
Палеонтологическая экскурсия по Голеневскому ручью — кто жил на месте Зеленограда 300 миллионов лет назад
Городской экскурсовод: прогулка по Голеневскому ручью
Повторить такую прогулку можно и самостоятельно: смотреть растения, ручей, обрывы и следы животных. Только не ломайте берега, не выкапывайте находки и не забывайте репелленты — в лесу уже много комаров.