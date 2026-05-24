Площадка для мероприятий June loft в 17-м микрорайоне перешла от одной семьи к другой 24.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Прежние хозяева, Настя и Валера, решили выйти из проекта после рождения ребёнка: площадка требовала постоянного участия, а времени на бизнес стало меньше. Но закрывать лофт они не хотели: у него уже была аудитория, отзывы и популярные форматы. В итоге площадку подхватила другая семейная пара, Антон и Виктория.

Почему семейному бизнесу стало трудно

Небольшие семейные проекты часто зависят от личного времени владельцев: нужно быть на связи, готовить площадку, встречать гостей и решать бытовые вопросы. Когда в семье появляется маленький ребёнок, этот ресурс резко уменьшается.

У новых владельцев тоже семейная история — и тоже с детьми. Антон и Виктория говорят, что понимают решение прежних хозяев: когда ребёнок маленький, рабочее время перестаёт быть предсказуемым. Но они решили вести площадку вместе: один может помочь другому, если дома или на площадке что-то требует внимания.

Виктория уже несколько лет занимается мероприятиями: начала со своей свадьбы, потом организовывала свадьбы, детские и семейные праздники. Антон раньше работал в другой сфере, но теперь подключился к проекту вместе с ней.

У Антона и Виктории двое детей. Старшая дочь уже помогает с площадкой, а своё 15-летие семья отметила там же. Новые владельцы говорят, что проект тоже воспринимают как семейный.

Что изменится в лофте

Для посетителей лофт пока продолжит работать в прежнем формате: останутся цветочные и художественные мастер-классы, лепка и семейные праздники. Новые владельцы хотят постепенно добавить арт-занятия, мастер-классы по декору.

Возможно, будут проводить кулинарные встречи: для них нужно доработать пространство и учесть санитарные требования. Внутри уже установили кухонную зону с мойкой.

Название June loft тоже могут изменить. Один из вариантов — «Июнь лофт»: владельцы говорят, что думают о русскоязычном названии из-за новых требований к вывескам.

June loft находится в 17-м микрорайоне, Георгиевский проезд, 33А2. Время работы — ежедневно с 9:00 до 23:00. Телефон: +7-993-591-31-05.

