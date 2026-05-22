У огарей на Дунькином пруду появились утята 22.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Сейчас вместе с родителями плавают два утенка, но местные жители говорят, что сначала утят было пять: «Чайки лютуют» — возможно, часть утят стали их жертвами. Действительно, утиное семейство то и дело атакует пара агрессивных чаек.

Родители бдительно охраняют птенцов, и утята неотступно следует за ними. Большую часть времени птицы проводят на воде, а для сна располагаются в домике посреди пруда.

На людей огари реагируют с интересом — подплывают поближе, возможно, ожидая подкормки. Но не слишком близко, потому что дети часто кидают в них щебенкой, которой засыпаны берега водоема после ремонта.

Как кормятся огари и чем их кормить

Вообще, в теплое время года огари самостоятельно добывают необходимую пищу и в подкормке не нуждаются. Кормятся утки на воде. Огари хорошо плавают, но плохо ныряют — с трудом погружаются целиком, и вода тут же выталкивает их на поверхность. В воде они либо переворачиваются вниз головой, как поплавки, либо «жуют воду» на поверхности, отцеживая клювом мелких рачков, беспозвоночных или пощипывая водные растения.

Питание утят тоже связано с водой: их основная пища — летающие и ползающие насекомые. В домашних условиях подкармливают специальным стартовым комбикормом, измельчённой зеленью (шпинат, салат, ряска, крапива) для обогащения витаминами, белковой пищей — мелкими насекомыми и дождевыми червями. При этом корм кладут в специальные кормушки или в прибрежной полосе водоёмов, а не бросают в воду.

Уткам, в том числе огарям, нельзя давать ржаной и белый хлеб, другие мучные изделия — они могут привести к заболеваниям пищеварительной системы. Жареные, солёные, перчёные, копчёные продукты, разнообразные снеки и чипсы, а также пшено, фрукты и миндаль тоже вредны для птиц.

