Забег на 10 и 21 километр пройдет в воскресенье 24 мая. Старт в 10 утра с Центральной площади, а сама трасса пройдет по городским улицам и паркам. Организаторы обещают, что вдоль трассы будет шумно: на маршруте появятся точки поддержки.
Бегунов будут поддерживать музыканты из джаз-клуба ДК 41, барабанщики из музыкальной школы Dedov Drums, музыкант Алексей Поперняк, рок-группа «Дратути», группа «Друг Диджея», DJ Алексей Дронов, DJ Анза, хор «Ковчег», М.К. и Alina Os.
В командах поддержки также зеленоградская школа регби,студенческий спортивный клуб МИЭТ «Электрон» с чирлидингом, кафе «Квартира» с зоной изотонических напитков, баскетбольный клуб «Апельсин», «Спорт-Марафон», Союза любителей бега и сотрудники зеленоградских предприятий: «Резонит», завод «Компонент», НИИМЭ.
Присоединиться к поддержке могут и жители. Для этого не нужно регистрироваться или быть частью команды: можно просто выйти к трассе, помахать участникам, улыбнуться, похлопать, покричать слова поддержки или пошуметь любым безопасным способом.
Болельщиков можно ждать вдоль участков, где 24 мая перекроют движение из-за полумарафона: на Центральном проспекте от Яблоневой аллеи до Солнечной аллеи, на Солнечной аллее префектуры до МИЭТа, в Савёлкинском проезде, на Озёрной аллее. Перекрытия начнутся в 9:00 и продлятся до 11:00—12:30 в зависимости от участка.
Организаторы напоминают: болельщики — это «живая энергия», которая добавляет участникам сил. Даже короткая поддержка на трассе может помочь бегуну на сложном участке дистанции.
Вы также можете присоединиться к самому забегу, зарегистрировавшись непосредственно перед стартом, на Центральной площади, приходите заранее: https://zelrun.com/half2026