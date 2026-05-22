Болельщиков можно ждать вдоль участков, где 24 мая перекроют движение из-за полумарафона: на Центральном проспекте от Яблоневой аллеи до Солнечной аллеи, на Солнечной аллее префектуры до МИЭТа, в Савёлкинском проезде, на Озёрной аллее. Перекрытия начнутся в 9:00 и продлятся до 11:00—12:30 в зависимости от участка.

Организаторы напоминают: болельщики — это «живая энергия», которая добавляет участникам сил. Даже короткая поддержка на трассе может помочь бегуну на сложном участке дистанции.

Вы также можете присоединиться к самому забегу, зарегистрировавшись непосредственно перед стартом, на Центральной площади, приходите заранее: https://zelrun.com/half2026