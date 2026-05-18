Военкомат на Панфиловском проспекте, 16 работает по понедельникам, вторникам, средам и пятницам с 10:00 до 19:00. По четвергам, субботам и воскресеньям — выходной.

После ремонта у здания обновили фасад, входную группу и прилегающую территорию. Работы проводились и внутри: помещения подготовили к возвращению военкомата, завезли оборудование и оргтехнику.

Внешний облик здания в целом сохранился: военкомат остался в прежней цветовой гамме — светло-серой, красной и синей. Архитектор здания Мади Ажигали ранее рассказывал «Зеленоград.ру», что при оформлении учитывали не только цвета российского флага, но и соседнее здание теплостанции.

Само здание четырёхэтажное, хотя с первого взгляда это неочевидно. Его объёмно-пространственное решение выполнено как строгая симметричная композиция из геометрических объёмов. В 2006 году проект стал лауреатом конкурса «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства».

Пока здание ремонтировали, жителей Зеленограда принимали в Москве. При этом на момент публикации информация в картографических сервисах не обновлена: в 2ГИС у военкомата на Панфиловском проспекте указано, что он временно не работает, а в «Яндекс Картах» нет данных о возобновлении приёма.

По каким вопросам жители уже могут обращаться в зеленоградский военкомат, пока непонятно — «Зеленоград.ру» уточнит в запросе и вернётся с ответом позже.