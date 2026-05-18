Книга «Цирк», которая вышла в 2024-м году — это роман с элементами магического реализма о даре, взрослении, цене таланта и семье. По сюжету, тринадцатилетняя Оля Куркина мечтает попасть в цирк и остаться там. Потомственный цирковой Павел Огарев ищет преемника и становится ее учителем. Они — иные, им подчиняется темнота — сила, которая способна не только создать иллюзию на манеже, но и выплеснуться в жизнь — на улицы Саратова девяностых годов.

Анастасия Носова — писательница, отмеченная номинацией премии «Лицей» и финалом премии «Ясная поляна» в секторе «Молодость», расскажет о своем пути в литературу, работе над дебютным романом и ответит на вопросы читателей.

Встречу организует Зеленоградский книжный клуб «Перифраз на кокосовом».

Мероприятие пройдет 21 мая (это четверг) в 19:00 в Музее Зеленограда в Доме «Флейта» (корпус 360), вход №3. Рекомендованный возраст аудитории — 18+.

Бесплатно, по регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6a02f35090fa7bd9ea752b55/

Телефон учреждения: 8-499-731-82-89.