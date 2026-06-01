Картинки с выставки: проездной на крюковскую электричку 1960-х годов 01.06.2026 ZELENOGRAD.RU

О послевоенной истории станции Крюково напомнили в городском музее на выставке «Здесь будет Зеленоград». Железнодорожная станция, разделявшая город-новостройку и посёлок Крюково, с появлением Зеленограда обрела, можно сказать, второе дыхание, превратившись из пригородной, считай, дачной платформы в крупный столичный транспортный узел.

Сначала строители города, а потом и его жители постоянно пользовались местным сообщением для поездок в Москву и обратно. Благодаря многократно увеличившемуся пассажиропотоку, на станции быстро развивалась инфраструктура: подземные переходы, платформы под крышами (да-да, когда-то они уже были!) и небольшой, но симпатичный новый вокзал, взамен разрушенного в годы войны.

Для часто ездивших пассажиров, существовали проездные билеты — именные, даже с фотографией владельца, действовавшие по несколько месяцев.

