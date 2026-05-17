Сначала утята спустились в переход под предводительством мамы-утки. К тому времени утиное семейство уже привлекло внимание людей, которые взялись их сопровождать. Но мама-утка испугалась в темном тоннеле и вылетела из перехода на свет — а утят, не умеющих летать, зеленоградские мамы и папы вместе с детьми довели до противоположного выхода из перехода.
«Суеты и зевак было много, все хотели помочь. Женщина с коляской сказала, что ведет их давно из леса 9-го микрорайона, потом присоединились к помощи все остальные», — рассказала местная жительница Анна, которая поделилась видео-историей.
Птенцов вынесли на траву и стали ждать утиных родителей. Вскоре пара огарей, перелетев над Панфиловским проспектом, опустилась на землю поблизости, и вся семья воссоединилась. Люди в этот момент тихонько закричали «Ура!» — «Настоящая операция по спасению!».
«Когда утки летали и искали утят, мальчики пели песню из мультфильма: „Пусть мама увидит, пусть мама найдет…“» — рассказала Анна. «Лучшая новость на сегодня!» — комментируют в районном чате.
На воде родители с птенцами проведeт пару месяцев, плавая и ныряя. Заботы о малышах делят поровну оба родителя. В августе птенцы начинают летать и освобождаются от родительской опеки.
Огари — моногамные птицы, пары обычно сохраняются на долгие годы. Весной, когда приходит время гнездования, они селятся зачастую. довольно далеко от воды. Самка откладывает в среднем 8-12 яиц и высиживает их в течение месяца, а самец обеспечивает ей охрану и пропитание. После вылупления птенцы сидят в гнезде около суток, а затем, следуя призывам родителей, покидают его — если гнездо было на высоте, они как маленькие пуховые комочки просто падают на землю (и не расшибаются). Родители собирают птенцов в кучу и ведут к близлежащему водоёму.
Поэтому весной и в начале лета горожане могут видеть цепочку утят прямо во дворах, на дорожках или у проезжей части. «Спасать» таких уток не нужно, если им ничего не угрожает. Но можно держаться поодаль и следить, чтобы им не навредили машины, собаки, кошки или люди.