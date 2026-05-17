Сначала утята спустились в переход под предводительством мамы-утки. К тому времени утиное семейство уже привлекло внимание людей, которые взялись их сопровождать. Но мама-утка испугалась в темном тоннеле и вылетела из перехода на свет — а утят, не умеющих летать, зеленоградские мамы и папы вместе с детьми довели до противоположного выхода из перехода.

«Суеты и зевак было много, все хотели помочь. Женщина с коляской сказала, что ведет их давно из леса 9-го микрорайона, потом присоединились к помощи все остальные», — рассказала местная жительница Анна, которая поделилась видео-историей.