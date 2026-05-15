Во Дворце творчества пройдет ремонт: фойе модернизируют и откроют буфет 15.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Ремонт здания в 9-м микрорайоне направлен в основном на то, чтобы сделать более современным нижнее фойе рядом с концертным залом, где проводят время дети и родители, рассказали «Зеленоград.ру» во Дворце.

Там отремонтируют и осовременят санузлы. Вдоль больших внешних окон уже начали делать высокие столы, над ними добавят светильники — детям будет удобно делать домашние задания. Поменяют и диваны, на которых родители ждут детей.

«В фойе уже начал работать буфет, — рассказала директор Дворца творчества Ирина Харитонова. — Он расположен справа от входа, рядом будет несколько „стоячих“ столиков. Пока, до конца мая, буфет у нас работает в тестовом режиме, а с сентября рассчитываем его запустить полноценно».

Кроме ремонта внутри здания, заменят резиновое покрытие на популярной детской площадке перед Дворцом: на истёртое покрытие в прошлом году жаловались родители. На его ремонт удалось найти дополнительное финансирование. Также после экспертизы спишут аварийные элементы и попытаются заменить их на новые, если позволят финансы, пояснили во Дворце.

Ремонт начнется в июне-июле и продлится до начала августа.

благоустройство, ремонт, Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ)
