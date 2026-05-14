Сейчас здесь демонтируют старые бортовые камни и выкапывают траншеи под новые, сообщил корреспондент «Зеленоград.ру». Работы будут вести поэтапно: сначала с одной стороны дороги, затем с другой, перекрывая небольшие участки.

Что именно получится в итоге неизвестно. Проектная документация не опубликована. Завершить работы планируют 31 августа.

Противоположный участок аллеи Лесные пруды — от Чёрного озера до Московского проспекта — не трогают. Возможно, это и к лучшему: он в неплохом состоянии (на последнем фото), на нём многочисленные лавочки, пешеходная и велосипедная дорожка.