Гостей приглашают на теплый и открытый диалог с актерами о профессии, вдохновении, жизни и пути в искусстве. Обещают живое общение, ответы на вопросы зрителей, творческие мини-зарисовки и фрагменты из известных постановок и фильмов.

Ирина Померанцева — выпускница Белорусского института культуры и ГИТИСа, работала в Театре на Таганке, ныне — актриса московского театра «Сфера». В кино снимается с 2007-го года, известна по ролям в сериалах «Громовы», «Райские яблочки», «Между нами, девочками», «Челночницы».

Никита Померанцев — выпускник ГИТИСа, актер МХАТа имени Горького, «Театра-88» и Камерного областного театра. Снимался в кинопроектах «Склифосовский», «Тетя Марта», «Последний мент» и многих других, участвовал в озвучивании зарубежных фильмов.

Пару приводят в пример крепкого актерского союза, где оба супруга нашли свое призвание как в семейной жизни, так и на театральной сцене и в характерных ролях в кино.

Встреча пройдет в ДК «Брехово» (деревня Брехово, улица Зеленая, строение 22 (https://yandex.ru/maps/-/CPg7jOMp)). Вход свободный, продолжительность — 1 час, рекомендуемый возраст — 5+. Телефон ДК: 8-977-551-98-53.