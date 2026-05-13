В рамках культурной акции «Ночь музеев» в субботу с 17:00 до 22:00 можно бесплатно посмотреть постоянную экспозицию Музея и временные выставки, с 17:00 до 20:00 — посетить детский центр «Экспонариум». Для входа нужно оформить бесплатные билеты на сайте учреждения.
Постоянная экспозиция
— «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры 17-21-го веков»
— «Музей. Опаленные страницы». Новый Иерусалим" в годы Великой Отечественной войны
— «Война. Победа. Память». Народный подвиг в плакатах, фарфоре и лаковой миниатюре 1940-1980-х годов
Временные выставки
— «Саврасов и тишина»
Выставка объединяет русский пейзаж 19-20-го веков и современное искусство. Проект связан с наследием Алексея Саврасова и исследованием темы созерцательного пейзажа. Рассказали подробнее: https://www.zelenograd.ru/news/60686/
— «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй»
Экспозиция посвящена традициям русской лаковой миниатюры: Федоскино, Палеху, Мстёре и Холую. В проекте представлено около 300 произведений.
— «(Не)известный. Константин Горбатов»
Выставка приурочена к 150-летию художника Константина Горбатова — представителя русского импрессионизма. Рассказали подробнее: https://t.me/zelenogradru/44429
— «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях»
В экспозицию вошли более 100 произведений из собрания музея и частных коллекций, созданных с 16-го до начала 20-го века: это иконы, церковная скульптура и другие предметы.
Детский центр «Экспонариум»
Интерактивная экспозиция посвящена Подмосковью и знакомит юных посетителей с региональной историей, природой, культурой, научными достижениями и выдающимися людьми.
Детали акции и бесплатные билеты: https://njerusalem.ru/news/priglashaem-na-noch-muzeev-2026-/.
Дополнительно в этот день сотрудники музея проведут платные лекции, экскурсии, мастер-классы и квесты, стоимость составит от 500 рублей до 2500 рублей. Информация доступна по той же ссылке.
Музей «Новый Иерусалим» расположен по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Возрастное ограничение: 0+.
Телефон музея: 8-498-314-02-36.
