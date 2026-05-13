Постоянная экспозиция



— «Новый Иерусалим — памятник истории и культуры 17-21-го веков»

— «Музей. Опаленные страницы». Новый Иерусалим" в годы Великой Отечественной войны

— «Война. Победа. Память». Народный подвиг в плакатах, фарфоре и лаковой миниатюре 1940-1980-х годов



Временные выставки



— «Саврасов и тишина»

Выставка объединяет русский пейзаж 19-20-го веков и современное искусство. Проект связан с наследием Алексея Саврасова и исследованием темы созерцательного пейзажа. Рассказали подробнее: https://www.zelenograd.ru/news/60686/



— «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй»

Экспозиция посвящена традициям русской лаковой миниатюры: Федоскино, Палеху, Мстёре и Холую. В проекте представлено около 300 произведений.



— «(Не)известный. Константин Горбатов»

Выставка приурочена к 150-летию художника Константина Горбатова — представителя русского импрессионизма. Рассказали подробнее: https://t.me/zelenogradru/44429



— «Образы Спасителя и Креста Господня в иконе, скульптуре, медном литье и эмалях»

В экспозицию вошли более 100 произведений из собрания музея и частных коллекций, созданных с 16-го до начала 20-го века: это иконы, церковная скульптура и другие предметы.



Детский центр «Экспонариум»



Интерактивная экспозиция посвящена Подмосковью и знакомит юных посетителей с региональной историей, природой, культурой, научными достижениями и выдающимися людьми.



Детали акции и бесплатные билеты: https://njerusalem.ru/news/priglashaem-na-noch-muzeev-2026-/.



Дополнительно в этот день сотрудники музея проведут платные лекции, экскурсии, мастер-классы и квесты, стоимость составит от 500 рублей до 2500 рублей. Информация доступна по той же ссылке.

Музей «Новый Иерусалим» расположен по адресу: Московская область, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1. Возрастное ограничение: 0+.

Телефон музея: 8-498-314-02-36.

