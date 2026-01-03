Выставка занимает около 2000 кв. метров и дополнена сценографией и звуковой средой, располагающей к неспешному просмотру. Возрастное ограничение — 0+. Билеты по 600 рублей, для школьников и студентов — 400. Возможна оплата Пушкинской картой. Выставка работает до 31 мая.

Практический плюс для зеленоградцев — до музея на машине менее часа. Музей расположен в Истре, Ново-Иерусалимская набережная, 1