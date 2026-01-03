Не только «Грачи» — зачем ехать на выставку Саврасова в Истре 03.01.2026 ZELENOGRAD.RU

В музее Новый Иерусалим открылась выставка «Саврасов и тишина», приуроченная к 195-летию со дня рождения знаменитого художника.

Большинство знают Саврасова по нескольким знаковым работам — прежде всего по «Грачам прилетели». Эта выставка предлагает посмотреть на художника шире. В экспозиции собраны 35 его произведений, охватывающих все этапы творчества: от ранних поисков до зрелых, сдержанных по настроению пейзажей, где почти «ничего не происходит», но именно это и становится главным содержанием.

Проект построен не как классическая ретроспектива, а как система сопоставлений. Рядом с Саврасовым — пейзажи XIX-XX веков и произведения современных авторов, работающих с инсталляцией и видео. Такой подход показывает, как его интонация тишины, покоя и внимательного взгляда на природу отразилась у Левитана, Куинджи, Нисского и продолжает звучать в искусстве XXI века.

Главная причина поехать — редкая возможность увидеть Саврасова вне школьного набора хрестоматийных образов. Это первая крупная выставка художника за последние двадцать лет, часть работ показана после реставрации. Экспозиция помогает понять, почему именно он стал основой русской лирической пейзажной школы и как его открытия продолжают работать сегодня.

Выставка занимает около 2000 кв. метров и дополнена сценографией и звуковой средой, располагающей к неспешному просмотру. Возрастное ограничение — 0+. Билеты по 600 рублей, для школьников и студентов — 400. Возможна оплата Пушкинской картой. Выставка работает до 31 мая.

Практический плюс для зеленоградцев — до музея на машине менее часа. Музей расположен в Истре, Ново-Иерусалимская набережная, 1

