Новые светофоры у поста ГИБДД, рядом со стелой «Зеленоград», установили раньше, но включили их только сейчас. За это время неподалеку появился ещё один светофорный объект — на круговом перекрестке Середниковской улици и проезда 707. Сейчас они не работают, возможно, после жалоб водителей.
По наблюдениям корреспондента «Зеленоград.ру», у поста ГИБДД пешеходов немного, но движение здесь всё равно регулируют светофоры. На круге жители также жаловались, что пешеходный поток небольшой, однако светофоры работали в автоматическом режиме. В результате на коротком участке, где пешеходов почти нет, появилось сразу несколько регулируемых точек. Зачем здесь понадобилось столько светофоров — непонятно.
На коротком участке Середниковской теперь приходится подолгу стоять: как при въезде на Середниковскую, так и при выезде с неё.
Про светофоры на кругу Середниковской и проезда 707 (продолжение Заводской улицы) водители писали, что пешеходная фаза длится около 20-30 секунд, а для автомобилей зелёный сигнал включается примерно на 8-10 секунд. При движении прямо по Середниковской через круг, по словам водителей, останавливаться приходится дважды.
Один из жителей также обратил внимание, что кнопка вызова зелёного сигнала для пешеходов есть, но светофор, по его словам, работал в автоматическом режиме.
После сообщений жителей корреспондент «Зеленоград.ру» проверил новые светофоры на круговом движении на Середниковской улице. На момент проверки они не работали. Возможно, их временно отключили после жалоб или для перенастройки режима.
При этом новые светофоры у поста ГИБДД на Кутузовском шоссе работают, как и светофор на повороте с Середниковской улицы.
«Зеленоград.ру» уточнит в ЦОДД, когда включат светофоры на круге, по какой схеме они настроены, будут ли менять длительность фаз для пешеходов и автомобилей, а также зачем на коротком участке Середниковской улицы, где пешеходный поток небольшой, установили сразу несколько регулируемых точек.