Новые светофоры у поста ГИБДД, рядом со стелой «Зеленоград», установили раньше, но включили их только сейчас. За это время неподалеку появился ещё один светофорный объект — на круговом перекрестке Середниковской улици и проезда 707. Сейчас они не работают, возможно, после жалоб водителей.

По наблюдениям корреспондента «Зеленоград.ру», у поста ГИБДД пешеходов немного, но движение здесь всё равно регулируют светофоры. На круге жители также жаловались, что пешеходный поток небольшой, однако светофоры работали в автоматическом режиме. В результате на коротком участке, где пешеходов почти нет, появилось сразу несколько регулируемых точек. Зачем здесь понадобилось столько светофоров — непонятно.