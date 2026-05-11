В конце апреля во дворе корпуса 2013 погиб 12-летний мальчик. По данным ГИБДД, он догнал движущийся трактор «Беларус», который убирал дворовую территорию, запрыгнул на щётку и упал в механизм.
После таких случаев обычно вспоминают о зацепинге на электричках — там контактная сеть, которая убивает даже без прямого касания провода, и скорость, при которой падение несовместимо с жизнью. Опасность очевидна, о ней предупреждают в школах и на станциях.
Но опасность может быть гораздо ближе и исходить и привычных и безопасных вещей: уборочный трактор во дворе, автобус на остановке и даже папина машина. Всё это создаёт ощущение, что ничего серьёзного случиться не может.
Мы собрали несколько таких сценариев — объясняем, почему они опасны и как говорить об этом с детьми.
Уборочная техника — часть городского фона. Она метёт дворы, чистит снег, стоит у подъездов. Именно поэтому дети не воспринимают её как что-то опасное. Но у неё есть вращающиеся щётки, ковши, отвалы. Специфика крупной техники — водитель плохо видит, что происходит сзади и сбоку.
Похожая трагедия уже была. В 2018 году в Москве на Таллинской улице 19-летний молодой человек запрыгнул на заднюю конструкцию щётки снегоуборочного трактора. Его затянуло в механизм, он погиб на месте.
К работающей уборочной технике нельзя подходить близко — нельзя бежать за ней, трогать щётки и другие части, пытаться прокатиться. То, что трактор едет медленно, ничего не меняет.
Это отдельный случай, потому что опасность здесь часто создают не подростки тайком, а взрослые — как зимнее семейное развлечение.
Тюбинг, привязанный к автомобилю, выглядит как безобидная забава. Но «ватрушка» почти не управляется, легко разгоняется, на повороте её заносит, тормозов нет.
В феврале 2026 года в Мытищах мужчина катал двоих детей на тюбингах, привязанных к машине. При повороте тюбинг с восьмилетней девочкой попал под колесо. Ребёнок умер в больнице.
В декабре 2025 года в Кировской области 10-летний мальчик погиб, когда тюбинг занесло на повороте и он столкнулся со встречным автомобилем. В апреле 2026 года водитель получил полтора года условно и лишился прав.
В Новгородской области в январе 2026 года при таких же обстоятельствах погибли две девушки.
Госавтоинспекция напоминает: катание на привязанных к машине санках, ледянках и тюбингах запрещено ПДД. При гибели человека водителю грозит уголовная ответственность.
Зацепиться за автобус кажется не то же самое, что лезть на поезд. Едет по городу, скорость относительно небольшая, можно проехать одну остановку и спрыгнуть, когда автобус притормозит.
У автобусного зацепинга нет очевидного маркера опасности, поэтому его и недооценивают. Но сорваться при торможении или повороте можно так же, а дорога и колёса рядом.
Представитель одной из автоколонн объяснял, почему водители не могут отследить зацеперов: дети цепляются в слепых зонах камер при отъезде от остановки. То есть водитель смотрит в зеркала — и всё равно не видит.
В Новосибирске школьник залез на автобус вместе с другом, упал при старте и едва не попал под колёса соседней машины.В Петергофе подросток сорвался с задней части автобуса и получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую, после чего был госпитализирован в реанимацию.
В феврале в Москве поймали 17-летнего, который проехал на крыше рейсового автобуса. Протокол составили и на него, и на родителей. Но это ещё повезло.
Скейт, самокат или сноуборд создают иллюзию контроля — ты же на своём средстве, но как только взял скорость от машины или троллейбуса, тормозить уже некому: водитель не знает, что ты там, и едет как едет. Любой поворот, выбоина или резкое торможение заканчиваются серьёзными травмами.
В Гомеле подросток ехал на скейте за троллейбусом — водитель его не видел, о ребёнке сообщили пассажиры изнутри. В Химках в феврале водителя оштрафовали за буксировку человека на сноуборде. Штраф дают, если поймали и всё обошлось.
Об этом риске говорят больше всего, и не зря. По данным Московской железной дороги, только в 2025 году из-за зацепинга на МЖД пострадал 51 человек, 18 погибли. Большинство — подростки от 14 до 18 лет.
В конце марта 2026 года тело зацепера нашли на межвагонном соединении «Иволги», следовавшей из Зеленограда, — предположительно погиб от удара током.
Электрички упоминаются в разговорах об этой теме чаще всего. Но, как показывает зеленоградская история, ждать, пока ребёнок окажется у железной дороги, не нужно — трактор во дворе ближе.
Запрет без объяснения работает плохо. Лучше разобрать конкретный сценарий: что именно произойдёт, если нога соскользнёт, водитель повернёт или машина резко затормозит.
Если цепляешься за трактор — щётка вращается, и в механизм затягивает за секунды.
Если едешь на ватрушке за машиной — она не управляется: водитель повернул, ты улетел на встречку под колеса или в столб.
Если держишься за автобус — водитель тебя не видит, малейшая оплошность, падение на дорогу и травмы
Если едешь на скейте за машиной — скорость и направление задаёт водитель, а не ты.
Если цепляешься за грузовик — ты в слепой зоне, задние колёса идут по другой траектории, чем кажется.
Насторожить должны фразы «мы просто зацепились», «он медленно ехал», «если что — я бы спрыгнул». Именно так дети объясняют то, что кажется им безопасным.