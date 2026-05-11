После трагедии в 20-м микрорайоне: о каких опасных «покатушках» стоит поговорить с детьми 11.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В конце апреля во дворе корпуса 2013 погиб 12-летний мальчик. По данным ГИБДД, он догнал движущийся трактор «Беларус», который убирал дворовую территорию, запрыгнул на щётку и упал в механизм.

После таких случаев обычно вспоминают о зацепинге на электричках — там контактная сеть, которая убивает даже без прямого касания провода, и скорость, при которой падение несовместимо с жизнью. Опасность очевидна, о ней предупреждают в школах и на станциях.

Но опасность может быть гораздо ближе и исходить и привычных и безопасных вещей: уборочный трактор во дворе, автобус на остановке и даже папина машина. Всё это создаёт ощущение, что ничего серьёзного случиться не может.

Мы собрали несколько таких сценариев — объясняем, почему они опасны и как говорить об этом с детьми.

Трактор и уборочная техника

Уборочная техника — часть городского фона. Она метёт дворы, чистит снег, стоит у подъездов. Именно поэтому дети не воспринимают её как что-то опасное. Но у неё есть вращающиеся щётки, ковши, отвалы. Специфика крупной техники — водитель плохо видит, что происходит сзади и сбоку.

Похожая трагедия уже была. В 2018 году в Москве на Таллинской улице 19-летний молодой человек запрыгнул на заднюю конструкцию щётки снегоуборочного трактора. Его затянуло в механизм, он погиб на месте.

К работающей уборочной технике нельзя подходить близко — нельзя бежать за ней, трогать щётки и другие части, пытаться прокатиться. То, что трактор едет медленно, ничего не меняет.

Ватрушка за машиной

Это отдельный случай, потому что опасность здесь часто создают не подростки тайком, а взрослые — как зимнее семейное развлечение.

Тюбинг, привязанный к автомобилю, выглядит как безобидная забава. Но «ватрушка» почти не управляется, легко разгоняется, на повороте её заносит, тормозов нет.

В феврале 2026 года в Мытищах мужчина катал двоих детей на тюбингах, привязанных к машине. При повороте тюбинг с восьмилетней девочкой попал под колесо. Ребёнок умер в больнице.

В декабре 2025 года в Кировской области 10-летний мальчик погиб, когда тюбинг занесло на повороте и он столкнулся со встречным автомобилем. В апреле 2026 года водитель получил полтора года условно и лишился прав.

В Новгородской области в январе 2026 года при таких же обстоятельствах погибли две девушки.

Госавтоинспекция напоминает: катание на привязанных к машине санках, ледянках и тюбингах запрещено ПДД. При гибели человека водителю грозит уголовная ответственность.

Автобусы и городской транспорт

Зацепиться за автобус кажется не то же самое, что лезть на поезд. Едет по городу, скорость относительно небольшая, можно проехать одну остановку и спрыгнуть, когда автобус притормозит.

У автобусного зацепинга нет очевидного маркера опасности, поэтому его и недооценивают. Но сорваться при торможении или повороте можно так же, а дорога и колёса рядом.

Представитель одной из автоколонн объяснял, почему водители не могут отследить зацеперов: дети цепляются в слепых зонах камер при отъезде от остановки. То есть водитель смотрит в зеркала — и всё равно не видит.

В Новосибирске школьник залез на автобус вместе с другом, упал при старте и едва не попал под колёса соседней машины.В Петергофе подросток сорвался с задней части автобуса и получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую, после чего был госпитализирован в реанимацию.

В феврале в Москве поймали 17-летнего, который проехал на крыше рейсового автобуса. Протокол составили и на него, и на родителей. Но это ещё повезло.

Скейт, самокат, сноуборд за транспортом

Скейт, самокат или сноуборд создают иллюзию контроля — ты же на своём средстве, но как только взял скорость от машины или троллейбуса, тормозить уже некому: водитель не знает, что ты там, и едет как едет. Любой поворот, выбоина или резкое торможение заканчиваются серьёзными травмами.

В Гомеле подросток ехал на скейте за троллейбусом — водитель его не видел, о ребёнке сообщили пассажиры изнутри. В Химках в феврале водителя оштрафовали за буксировку человека на сноуборде. Штраф дают, если поймали и всё обошлось.

Электрички — для контраста

Об этом риске говорят больше всего, и не зря. По данным Московской железной дороги, только в 2025 году из-за зацепинга на МЖД пострадал 51 человек, 18 погибли. Большинство — подростки от 14 до 18 лет.

В конце марта 2026 года тело зацепера нашли на межвагонном соединении «Иволги», следовавшей из Зеленограда, — предположительно погиб от удара током.

Электрички упоминаются в разговорах об этой теме чаще всего. Но, как показывает зеленоградская история, ждать, пока ребёнок окажется у железной дороги, не нужно — трактор во дворе ближе.

Как об этом говорить

Запрет без объяснения работает плохо. Лучше разобрать конкретный сценарий: что именно произойдёт, если нога соскользнёт, водитель повернёт или машина резко затормозит.

  • Если цепляешься за трактор — щётка вращается, и в механизм затягивает за секунды.

  • Если едешь на ватрушке за машиной — она не управляется: водитель повернул, ты улетел на встречку под колеса или в столб.

  • Если держишься за автобус — водитель тебя не видит, малейшая оплошность, падение на дорогу и травмы

  • Если едешь на скейте за машиной — скорость и направление задаёт водитель, а не ты.

  • Если цепляешься за грузовик — ты в слепой зоне, задние колёса идут по другой траектории, чем кажется.

Насторожить должны фразы «мы просто зацепились», «он медленно ехал», «если что — я бы спрыгнул». Именно так дети объясняют то, что кажется им безопасным.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, подростки, зацеперы
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру