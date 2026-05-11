Установку десяти бетонных блоков-скамеек на парковку возле корпуса 317А признала незаконной комиссия по самовольному строительству и предписала их демонтировать. Вероятно, их ставили, чтобы как-то упорядочить хаотичную парковку. Сейчас конструкции вдоль парковки уже убрали.
Несколько блоков-скамеек напротив «Пятёрочки», со стороны корпуса 322, остаются на месте — они закрывают въезд на тротуар. Однако в сообщении управы о демонтаже они тоже упоминаются. Почему их тоже не убрали, непонятно.
Проблема хаотичной парковки у ТЦ сохраняется годами: машинами заставлена вся площадь возле ТЦ, фактически постоянно перекрыта лестница со стороны Яблоневой аллеи.
В общем, в этой истории пока мало что понятно. «Зеленоград.ру» уточнит в управе, почему блоки, установка которых раньше подавалась как мера против хаотичной парковки, признали самостроем, кто их поставил, кто демонтировал и как после этого планируют защищать пешеходную зону у ТЦ от машин.