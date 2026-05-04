Окружная комиссия признала незаконными десять бетонных блоков-скамеек у 3-го торгового центра на Яблоневой аллее. Такие блоки с прошлого года в Зеленограде используют для перекрытия заезда машин на тротуары, а также для организации движения по парковкам на площадях.
Странно то, что сами блоки-скамейки появились у 3-го ТЦ не как частная самодеятельность, а как часть городской борьбы с хаотичной парковкой.
Ещё в октябре 2024 года префектура сообщала, что управа Савёлок направила предложения установить на этой территории бетонные блоки, оборудованные скамьями, «в целях пресечения заезда автотранспортных средств на пешеходную зону». Тогда этот вопрос подняли после обращения жителя в прокуратуру.
В отчёте главы управы за 2025 год установка таких блоков описана как выполненная работа: «В рамках государственного контракта Департамента торговли и услуг, на территории района Савелки установлен 91 бетонный блок, оборудованный скамьей, для предотвращения заезда автотранспортных средств на пешеходные дорожки». Там же сказано, что в 2026 году планировалась установка ещё 38 блоков.
Действительно, похожими блоками в районе уже перекрывали въезд на тротуары, например, у корпуса 514, а также въезд для грузовиков на парковку на Сосновой аллее возле ДК. На Центральной площади такие блоки используют для регулирования движения на парковках — против дрифтеров.
Из сообщения комиссии неясно, почему именно эти десять блоков у 3-го ТЦ теперь признали самовольными. В нём только сказано, что они «размещены незаконно и подлежат демонтажу». Правообладателю предписали добровольно убрать блоки. Кто правообладатель, не уточняется.
Проблема хаотичной парковки у 3-го ТЦ тянулась годами: машинами была заставлена площадь возле ТЦ, парковались они и на тротуаре. Штрафы и эвакуация полностью ситуацию не решали. Блоки навели порядок, физически ограничив заезд, и одновременно стали элементом организации парковки.
Сама территория у 3-го ТЦ сейчас рассматривается властями как возможный участок для комплексного развития территории. Ранее управа направила предложение включить участок площадью около одного гектара у корпуса 317А в программу КРТ. Если по этому вопросу будет принято положительное решение, ТЦ на Яблоневой аллее могут снести для перезапуска территории.
Редакция «Зеленоград.ру» выяснит в управе, как получилось, что эти блоки-скамейки оказались самостроем