Ещё в октябре 2024 года префектура сообщала, что управа Савёлок направила предложения установить на этой территории бетонные блоки, оборудованные скамьями, «в целях пресечения заезда автотранспортных средств на пешеходную зону». Тогда этот вопрос подняли после обращения жителя в прокуратуру.

В отчёте главы управы за 2025 год установка таких блоков описана как выполненная работа: «В рамках государственного контракта Департамента торговли и услуг, на территории района Савелки установлен 91 бетонный блок, оборудованный скамьей, для предотвращения заезда автотранспортных средств на пешеходные дорожки». Там же сказано, что в 2026 году планировалась установка ещё 38 блоков.

Действительно, похожими блоками в районе уже перекрывали въезд на тротуары, например, у корпуса 514, а также въезд для грузовиков на парковку на Сосновой аллее возле ДК. На Центральной площади такие блоки используют для регулирования движения на парковках — против дрифтеров.

Из сообщения комиссии неясно, почему именно эти десять блоков у 3-го ТЦ теперь признали самовольными. В нём только сказано, что они «размещены незаконно и подлежат демонтажу». Правообладателю предписали добровольно убрать блоки. Кто правообладатель, не уточняется.