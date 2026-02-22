ТЦ на Яблоневой аллее могут снести для перезапуска территории 22.02.2026 ZELENOGRAD.RU

Территорию у «третьего торгового» в 3-м микрорайоне (Яблоневая аллея, у корпуса 317А) пытаются включить в программу комплексного развития территорий (КРТ). Это может означать снос существующих построек и новую застройку.

Предложение о включении участка площадью около 1 гектара в программу КРТ направила управа района. Решение пока не принято: «вопрос на стадии рассмотрения», — сообщил и.о. главы управы Александр Умеренков в ответ на вопрос местного жителя.

Что такое КРТ

КРТ — это механизм, который позволяет городу «перезагрузить» территорию, признанную неэффективно используемой. В практическом смысле это может означать выкуп (изъятие) объектов недвижимости у правообладателей с компенсацией: сначала принимается решение о КРТ, затем собственникам предлагают соглашения о выкупе/компенсации, а если договориться не удаётся — спор уходит в суд.

Главная проблема в том, что заранее неизвестна конечная картинка «развития территории». Что именно появится на месте, определяется градостроительными документами — прежде всего проектом планировки территории (ППТ): он задаёт параметры и функциональное наполнение будущей застройки. Пока ППТ нет, любые варианты — только предположения.

Проблема в центре города

«Третий торговый» — районный ТЦ советского типа, который превратился в «лоскутное одеяло»: много собственников, нет единого управления: здание и территория выглядят запущенными.

До этого обсуждали точечные решения: благоустройство, ограничение проезда автомобилей. Нарушителей пытались наказывать через надзорные органы и полицию. Но о комплексном решении речи не шло: участок находится в долгосрочной аренде у физических лиц и организаций, которые и должны отвечать за содержание территории.

На этом фоне идея с КРТ выглядит как попытка радикально «вылечить» проблемную территорию — одним решением, а не бесконечными заплатками.

Лакомый кусок

Участок находится в центре жилого района, на проходных маршрутах — для девелоперов это привлекательное место. Но КРТ — это не синоним «обязательно построят жильё». Московская практика показывает два разных сценария для участков с неэффективной торговлей внутри жилой застройки:

Сценарий 1: жильё + первые этажи/сервисы. В ряде проектов КРТ на месте устаревшей/разрозненной коммерции или «торговых точек» появляются жилые дома, а на первых этажах — магазины и услуги. Например, в районе Лосиноостровский на месте торговых точек построят жилье.

Сценарий 2: «реновация» без жилья. Есть и примеры, когда итогом становится общественно-деловая застройка, модернизация торговой функции или даже благоустройство — то есть а проблемное место просто перезапускают, а не превращают в новый жилой массив. Такие примеры есть на Каширском шоссе и в Басманном районе. А возле метро Алтуфьево вместо «торговых объектов, не приносящих пользу жителям» сделают общественное пространство без застройки.

Что будет дальше

Какой из сценариев рассматривают для «третьего торгового» — сейчас неизвестно. Но само намерение властей радикально изменить ситуацию уже показательно. Решение ещё не принято — но для собственников и арендаторов в корпусе 317А это сигнал готовиться к изменениям.

Москва наращивает использование механизма КРТ для реновации неэффективно используемых территорий. В 2025-м город одобрил почти в два раза больше таких проектов, чем годом раньше. Зеленограда в этом списке пока нет, но это пока.

Метки:
микрорайон 3, яблоневая аллея, стройка
