Территорию у «третьего торгового» в 3-м микрорайоне (Яблоневая аллея, у корпуса 317А) пытаются включить в программу комплексного развития территорий (КРТ). Это может означать снос существующих построек и новую застройку.

Предложение о включении участка площадью около 1 гектара в программу КРТ направила управа района. Решение пока не принято: «вопрос на стадии рассмотрения», — сообщил и.о. главы управы Александр Умеренков в ответ на вопрос местного жителя.