Ивану Ульянченко 40 лет, бывший депутат и глава Андреевки (до 2019 года). На прошлых выборах баллотировался в Госдуму и занял второе место после Ирины Белых, набрал более 50 тысяч голосов. В 2024 году участвовал в выборах в Мосгордуму.

«Официальный статус — кандидат в кандидаты. Выдвижение будет летом», — сообщил он «Зеленоград.ру».

По словам Ульянченко, агитация уже началась: в округе сейчас видны материалы двух предполагаемых кандидатов от «Единой России» и его собственные.

От «Единой России» по 206-му округу ожидается политолог и член Общественной палаты РФ Александр Асафов — в феврале он подтвердил участие в праймериз партии. Действующий депутат от Зеленограда Ирина Белых, возможно, будет баллотироваться по партийному списку, а не по округу.

Голосование пройдет в сентябре 2026 года.