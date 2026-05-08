К сезону флот обновили: сейчас в прокате можно взять водные велосипеды, гребные лодки и катамараны.

Двухместный водный велосипед стоит 600 рублей в час, четырёхместный — 1500 рублей в час. Гребные лодки сдают за 600 рублей в час по будням и за 700 рублей в выходные. Розовый катамаран «Бентли» стоит 2500 рублей в час.

Позже на станции должны появиться сапборды, а летом на Сенеже планируют запустить прогулочный паром.

Прокат работает ежедневно с 12:00 и закрывается с наступлением сумерек — ориентировочно около 20:00. В плохую погоду станция не работает. Справки по телефону 8-985-962-46-44. Точка на карте: https://yandex.ru/maps/-/CPcB5M1t