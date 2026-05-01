Прокат на городском пруду, Школьном озере и Михайловском пруду заработает в субботу в тестовом режиме. С 3 мая станции планируют начать полноценную работу. Прокат будет работать с 10:00 до 21:00.

В прокате: лодки, катамараны, сапы, прозрачные лодки, каяки и другие плавсредства:

на Большом городском пруду можно будет взять двух-, трёх- и четырёхместные лодки, катамараны, катамаран «Бентли» и сапы.

на Школьном озере — катамараны, сапы, сапы с сиденьем и педалями, прозрачный каяк, электроплот, большой сап и весельную лодку

на Михайловском пруду — катамаран, лодку, прозрачную лодку, сап и водный велосипед.

Пока цены сохранятся на уровне прошлого года:

лодки стоят от 400 до 700 рублей за полчаса и от 600 до 1200 рублей за час — в зависимости от места проката и вместимости

сапы — от 350 рублей за полчаса или от 600 рублей за час, 1200 за сутки

катамараны — от 500 рублей за полчаса и от 800 рублей за час. На Школьном озере есть и более дорогие варианты: например, катамараны «Лебедь» и «Бентли», большой сап и другие необычные плавсредства.

В плохую погоду прокат не работает.