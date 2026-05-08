Вазы с цветами поставил магазин «Ботаника» рядом с корпусом 317Ас1 (3-й ТЦ) — их можно взять бесплатно, но не более двух штук, чтобы хватило как можно большему числу человек.
Рядом — карта Зеленограда с расположением памятников и мемориалов, куда можно принести цветы.
«Пусть эти цветы станут символом благодарности и памяти», — сказали в магазине. Он работает ежедневно с 9:00 до 21:00. Из-за плохой погоды цветы гвоздики могут занести внутри магазина — ищите их там.
Такую акцию магазин проводит второй раз — отзывы были положительные. «Какие молодцы!
Кто-то тройную цену, а кто-то так!", «Спасибо магазину: взяли две гвоздики и Георгиевскую ленту, сходили возложили к памятнику», «Низкий поклон хозяйке! Очень достойный, добрый и человечный поступок. В наше время — большая редкость!»