Птиц привезли из питомника, где они зимовали, и выпустили на водоём. Домик для лебедей по-прежнему находится на острове.

Этой традиции уже много лет: лебеди жили на пруду ещё в советское время, а после перерыва она возобновилась в 2001 году. Обычно лебедей возвращают в мае, после зимовки в тёплых вольерах.

«Перед выпуском птицы прошли обязательный ветеринарный осмотр, они здоровы и полны сил, чтобы радовать зеленоградцев всё лето», — рассказали в префектуре.