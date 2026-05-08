Птиц привезли из питомника, где они зимовали, и выпустили на водоём. Домик для лебедей по-прежнему находится на острове.
Этой традиции уже много лет: лебеди жили на пруду ещё в советское время, а после перерыва она возобновилась в 2001 году. Обычно лебедей возвращают в мае, после зимовки в тёплых вольерах.
«Перед выпуском птицы прошли обязательный ветеринарный осмотр, они здоровы и полны сил, чтобы радовать зеленоградцев всё лето», — рассказали в префектуре.
На берегу установлены ящики для специализированного корма, правда, его там совсем немного. Возможно, чтобы птиц не перекармливали. Вдоль ограждений размещены таблички с пояснениями, чем можно и нельзя кормить водоплавающих птиц.
В прошлом году здесь появились вендинговые автоматы с кормом для уток. Цена не изменилась — 100 рублей за один пакетик. В подарок — сувенир.
Пруд Быково болото находится между Панфиловским проспектом и корпусом 162. Рядом есть парковка.