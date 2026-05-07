Как всё устроено

Сообщество в прошлом году основал Михаил Никитин. Идея простая: цена ошибки на мотоцикле — здоровье или жизнь, поэтому базовые навыки нужны каждому, а не только тем, кто занимается спортом. Все мероприятия — бесплатные.

Кроме завтраков, сообщество проводит тренировки по джимхане — фигурному вождению на специальной площадке, вдали от дорог и пешеходов. Отдельный формат — «Гонка улиток»: соревнование, где побеждает самый медленный. Участники проезжают 20 метров по прямой, не касаясь ногой асфальта, — кто дольше удержит баланс на минимальной скорости, тот и выиграл. Упражнение выросло из тренировочной практики: на низкой скорости мотоцикл наименее устойчив, и умение контролировать его в такие моменты — один из ключевых навыков городской езды.

Ещё один формат — поездки колонной. Для безопасного проведения колонны нужны и ведущий, и замыкающий, команда сообщества как раз и выполняет эту функцию.

Ждут всех владельцев мотоциклов с категорией А — независимо от опыта, марки байка и наличия экипировки. Здесь не принято смеяться над чужим мотоциклом или уровнем езды. «Если видите, что человек неуверенно себя чувствует — помогите», — говорит Никитин. Со временем вокруг него сложился костяк единомышленников, который помогает с организацией и делится опытом.