Мотокультура Зеленограда: как в городе появились воспитанные байкеры 07.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Мотоциклистов в городе не особо любят — и репутацию сообществу портят те, кто гоняет по тротуарам и глушит двигатель в три ночи. Но в Зеленограде почти год работает сообщество, где всё устроено иначе: тренировки на площадке, поездки колонной и воскресные завтраки для всех желающих.

Байки и кофе

Визитная карточка «Мотокультуры Зеленоград» — еженедельные встречи «Байки и кофе». Каждое воскресенье с 10 до 12 мотоциклисты собираются на завтрак в «Это Кафе» в 402 корпусе — обсудить новости, найти компанию на поездку, просто пообщаться.

У входа выстраиваются мотоциклы всех мастей: дорожники, спортбайки, чопперы, круизеры, туристические эндуро, классики — ограничений по типу техники нет. Прохожие останавливаются, фотографируются рядом с байками. Прийти может любой владелец мотоцикла — знакомств и рекомендаций не нужно.

Как всё устроено

Сообщество в прошлом году основал Михаил Никитин. Идея простая: цена ошибки на мотоцикле — здоровье или жизнь, поэтому базовые навыки нужны каждому, а не только тем, кто занимается спортом. Все мероприятия — бесплатные.

Кроме завтраков, сообщество проводит тренировки по джимхане — фигурному вождению на специальной площадке, вдали от дорог и пешеходов. Отдельный формат — «Гонка улиток»: соревнование, где побеждает самый медленный. Участники проезжают 20 метров по прямой, не касаясь ногой асфальта, — кто дольше удержит баланс на минимальной скорости, тот и выиграл. Упражнение выросло из тренировочной практики: на низкой скорости мотоцикл наименее устойчив, и умение контролировать его в такие моменты — один из ключевых навыков городской езды.

Ещё один формат — поездки колонной. Для безопасного проведения колонны нужны и ведущий, и замыкающий, команда сообщества как раз и выполняет эту функцию.

Ждут всех владельцев мотоциклов с категорией А — независимо от опыта, марки байка и наличия экипировки. Здесь не принято смеяться над чужим мотоциклом или уровнем езды. «Если видите, что человек неуверенно себя чувствует — помогите», — говорит Никитин. Со временем вокруг него сложился костяк единомышленников, который помогает с организацией и делится опытом.

Городу мотоциклисты не нужны

Найти постоянное место для тренировок пока не удаётся. Никитин несколько раз обращался в префектуру и пытался договориться с администрацией «Зеленопарка» — безрезультатно. В итоге нашли свободный кусок асфальта, подмели и начали проводить мероприятия.

Положение шаткое. Соседка из ближайшего дома уже подходила с вопросами — Никитин пообещал, что ночью мероприятий не будет, на том и разошлись. Место неофициальное, и никто не знает, сколько оно продержится.

«Я был бы очень рад, если бы нам выделили кусок неиспользуемого асфальта на постоянной основе», — говорит он.

Как присоединиться

Сообщество живёт в Телеграме и ВКонтакте. Анонсы всех мероприятий:

Для тех, кто пока присматривается, — подкасты для начинающих мотоциклистов: https://vkvideo.ru/video-232008886_456239045

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, мотоцикл, активный досуг
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру