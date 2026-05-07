Мотоциклистов в городе не особо любят — и репутацию сообществу портят те, кто гоняет по тротуарам и глушит двигатель в три ночи. Но в Зеленограде почти год работает сообщество, где всё устроено иначе: тренировки на площадке, поездки колонной и воскресные завтраки для всех желающих.
Байки и кофе
Визитная карточка «Мотокультуры Зеленоград» — еженедельные встречи «Байки и кофе». Каждое воскресенье с 10 до 12 мотоциклисты собираются на завтрак в «Это Кафе» в 402 корпусе — обсудить новости, найти компанию на поездку, просто пообщаться.
У входа выстраиваются мотоциклы всех мастей: дорожники, спортбайки, чопперы, круизеры, туристические эндуро, классики — ограничений по типу техники нет. Прохожие останавливаются, фотографируются рядом с байками. Прийти может любой владелец мотоцикла — знакомств и рекомендаций не нужно.
Как всё устроено
Сообщество в прошлом году основал Михаил Никитин. Идея простая: цена ошибки на мотоцикле — здоровье или жизнь, поэтому базовые навыки нужны каждому, а не только тем, кто занимается спортом. Все мероприятия — бесплатные.
Кроме завтраков, сообщество проводит тренировки по джимхане — фигурному вождению на специальной площадке, вдали от дорог и пешеходов. Отдельный формат — «Гонка улиток»: соревнование, где побеждает самый медленный. Участники проезжают 20 метров по прямой, не касаясь ногой асфальта, — кто дольше удержит баланс на минимальной скорости, тот и выиграл. Упражнение выросло из тренировочной практики: на низкой скорости мотоцикл наименее устойчив, и умение контролировать его в такие моменты — один из ключевых навыков городской езды.
Ещё один формат — поездки колонной. Для безопасного проведения колонны нужны и ведущий, и замыкающий, команда сообщества как раз и выполняет эту функцию.
Ждут всех владельцев мотоциклов с категорией А — независимо от опыта, марки байка и наличия экипировки. Здесь не принято смеяться над чужим мотоциклом или уровнем езды. «Если видите, что человек неуверенно себя чувствует — помогите», — говорит Никитин. Со временем вокруг него сложился костяк единомышленников, который помогает с организацией и делится опытом.
Городу мотоциклисты не нужны
Найти постоянное место для тренировок пока не удаётся. Никитин несколько раз обращался в префектуру и пытался договориться с администрацией «Зеленопарка» — безрезультатно. В итоге нашли свободный кусок асфальта, подмели и начали проводить мероприятия.
Положение шаткое. Соседка из ближайшего дома уже подходила с вопросами — Никитин пообещал, что ночью мероприятий не будет, на том и разошлись. Место неофициальное, и никто не знает, сколько оно продержится.
«Я был бы очень рад, если бы нам выделили кусок неиспользуемого асфальта на постоянной основе», — говорит он.
Как присоединиться
Сообщество живёт в Телеграме и ВКонтакте.
Для тех, кто пока присматривается, — подкасты для начинающих мотоциклистов: https://vkvideo.ru/video-232008886_456239045