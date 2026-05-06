На площади Юности снова поставили праздничную инсталляцию ко Дню Победы: несколько конструкций с качелями-скамейками и экранами. Правда, покататься пока нельзя — качели недавно покрасили.
Такие качели появляются и в других местах Зеленограда. И каждый раз видно одно и то же: люди ими пользуются, дети и взрослые фотографируются, площадь становится живее.
Поэтому возникает вопрос: почему такие вещи появляются только на несколько недель, а не остаются на весь тёплый сезон?
Похожая история — с каруселью на площади Юности. В прошлом году её вернули на время фестиваля «Лето в Москве». Фестиваль закончился — карусель убрали.
Почему — непонятно. Место на площади есть. Качели-скамейки и карусель не мешают, а оживляют пространство: там хочется задержаться, посидеть, привести ребёнка, встретиться с кем-то не только во время праздника.