Сквер площадью полгектара расположен в центральной части посёлка, у дома № 21. Сквер «Долголетие» в Андреевке появился в 2020 году — с дорожками, детской и спортивной площадками, освещением и парковкой. Если территория победит, здесь появятся прогулочные аллеи с декоративным мощением, скамейки с навесами, клумбы с многолетними цветами и светодиодное освещение.

Финансируется это благоустройство за счет федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Курирует проект в Солнечногорском округе председатель общественной палаты Сергей Митряшин (8-985-527-27-37).