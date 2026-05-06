Стартовало голосование за объекты благоустройства в Солнечногорском округе на 2027 год. Один из кандидатов — сквер «Долголетие» в Андреевке, и ему нужна ваша поддержка.
Сквер площадью полгектара расположен в центральной части посёлка, у дома № 21. Сквер «Долголетие» в Андреевке появился в 2020 году — с дорожками, детской и спортивной площадками, освещением и парковкой. Если территория победит, здесь появятся прогулочные аллеи с декоративным мощением, скамейки с навесами, клумбы с многолетними цветами и светодиодное освещение.
Финансируется это благоустройство за счет федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Курирует проект в Солнечногорском округе председатель общественной палаты Сергей Митряшин (8-985-527-27-37).
В прошлом году от Андреевки в голосовании участвовала территория около Спасского храма, но победил сквер у ФОКа «Авангард» в Солнечногорске.
Сквер уже не впервые в фокусе благоустроителей: прошлой осенью у соседнего дома № 24А по программе «Народные тропы» появилась обновлённая тропинка к нему.
Проголосовать можно по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs/21732/170356/
Чтобы отдать голос, надо авторизоваться. Голосование продлится до 12 июня.