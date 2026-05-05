День без интернета: самокаты по «Тройке», наличные на электричках, неработающие банкоматы 05.05.2026

Сегодня утром в Москве полностью отключился мобильный интернет — белые списки Минцифры несколько часов тоже не работали. К середине дня связь восстановили, но до 9 мая отключения могут повториться.

Банкоматы в ряде мест не работали, снять наличные не получалось. Сбер предупредил о возможных сложностях с безналичной оплатой и доступом в мобильное приложение. Спортивные комплексы — в том числе зеленоградские — предупреждали посетителей: оплата через QR-код и приложения может не проходить.

На пригородных электричках часть билетных автоматов перестала работать, у касс появились объявления: только наличные. Некоторые валидаторы не считывали онлайн-билеты. На будущее: лучше сразу брать билеты туда и обратно.

Такси ждали по 16-27 минут. «Яндекс Go» предложил заказывать поездки по телефону (номер 8-495-999-99-99) и платить водителю наличными. Водителей на линии было мало — без интернета выходить на работу мало кто решился, и, скорее всего, заказы до них просто не доходили.

Водителям напомнили про парковку: приложение «Парковки России» работает автономно. Если оно не открывается — можно отправить смс на номер 7757 в формате «номер парковки номер автомобиля количество часов», например: 1004*А123АА199*3. Или позвонить на 3210.

Самокаты Whoosh сегодня адаптировались — агрегатор запустил оффлайн-оплату поездок через карту «Тройка»: прикладываешь к рулю — самокат запускается, она же завершает поездку. Это работает без интернета и без смс. Карту нужно привязать к аккаунту заранее через приложение, оплата идёт с банковской карты. Самокаты, доступные для аренды, светятся зелёным — по этому признаку их можно найти, даже если карта в приложении не загружается.

Если белые списки работают — Юрент и Яндекс Go доступны как обычно. Если нет — Юрент можно арендовать через смс, Яндекс в таком случае не загрузится, сообщили в поддержке приложения.

Однако почти все резервные схемы — смс для самокатов и парковки, звонок для такси — рассчитаны на работающую сотовую связь. Сегодня утром не было и её, утром смс отправлялись с перебоями. Вечером Мегафон разослал абонентам сообщение: голосовая связь работает в штатном режиме, а для доступа в интернет рекомендуют использовать Wi-Fi.

Расскажите, с какими сложностями столкнулись и как справились сегодня?

Метки:
доступ в интернет, интернет
