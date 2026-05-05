Два комика выступят в Зеленограде в октябре — Богдан Лисевский и Иван Абрамов 05.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Сольные стендап-концерты пройдут 3 октября и 18 октября и объединены жанром наблюдательного и авторского юмора, хотя каждая программа — со своей интонацией и стилем. Билеты уже продаются.

Концерт Богдана Лисевского — 3 октября (суббота):

Богдан Лисевский — представитель новой волны стендапа, получивший широкую известность как автор и ведущий проекта анти-интервью на YouTube-канале «Плюшки», участием в шоу Comedy Club и интернет-шоу.

Его стиль описывают как сочетание иронии и абсурда с намеренно «сухой» подачей, где привычные темы разворачиваются под неожиданным углом. Богдан также вошел в список Forbes «30 до 30» в категории «Новые медиа», что отражает его влияние в цифровой среде.

Новая программа артиста — это поток наблюдений, неожиданных логических поворотов и намеренного нарушения привычной структуры шутки. Фишки манеры артиста — паузы, интонации и игра с ожиданиями зрителя, когда комическое возникает не только из текста, но и из формы.

Билеты стоят от 2100 до 4500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/kontsert-bogdana-lisevskogo. Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта, возрастное ограничение — 18+.

Концерт Ивана Абрамова — 18 октября (воскресенье):

Иван Абрамов пришел в жанр стендапа через КВН, где был капитаном команды «Парапапарам», а позже закрепился как комик, работающий на стыке стендапа и музыкальной сатиры. Его выступления часто строятся на сочетании бытового юмора, культурных отсылок и самоиронии.

Программа «Всё из детства» выстроена вокруг тем, которые формируют взрослую жизнь: воспоминания, привычки, семейные сценарии и внутренние установки. Выступления артиста традиционно сочетают текстовый стендап с музыкальными вставками, где инструмент становится частью шутки и способом усиления смысла. Материал строится на узнаваемых ситуациях и наблюдениях, которые переходят в ироничные обобщения.

Билеты стоят от 2100 до 6500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/stendap-kontsert-ivana-abramova-c-programmoy-vse-iz-detstva. Продолжительность — 1 час 15 минут без антракта, возрастное ограничение — 18+.

Выступления пройдут в киноконцертном зале Культурного центра «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1).

Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71

