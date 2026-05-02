Красная «шапочка» на голове подсказывает, что это, скорее всего, самец. У самок малого пёстрого дятла верх головы без красного пятна.

Эта птица не столько редкая, сколько малозаметная. В отличие от крупной желны, которую зеленоградцы чаще слышат и видят в лесу, малый пёстрый дятел держится выше, быстро перемещается по тонким веткам и сухим прутикам.

Он обследует мелкие трещины коры, достаёт личинок, тлю, гусениц и других насекомых — там, где большому дятлу уже тесно и неудобно. Малый пёстрый дятел не улетает на юг, но зимой может кочевать по лесам и старым паркам в поисках корма.

Вероятнее всего заметить его весной, особенно в марте-апреле, когда дятлы активнее перекликаются, барабанят и ищут участок для гнезда. Он сам выдалбливает небольшое дупло, а потом такие дупла могут использовать другие мелкие птицы.

После выбора места птица становится скрытнее: меньше выдаёт себя звуками и чаще держится в кроне. Поэтому поймать такого маленького и подвижного дятла в кадр — отдельная удача.