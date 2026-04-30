Комплекс должен занять два этажа общей площадью 8 тысяч квадратных метров. Для «Панфиловского» это большой объём: около трети всего здания и почти 60% торговой площади. Такой комплекс может включать различные бассейны, сауны, спа-центр, бани, развлекательные услуги, фудкорт и так далее.
Какие именно этажи и помещения отдадут под термы, пока не раскрыто. У «Панфиловского» три уровня, а в самом комплексе есть не только магазины, но и кинотеатр, фудкорт, большая детская зона и развлекательные площадки.
Сроки строительства пока неизвестны. Договор заключила компания «Термы», которая продвигает формат городских курортов, интегрированных в жилые районы под брендом «Городские термы».
Такое масштабное изменение — продолжение тренда: торговые центры всё чаще пытаются удерживать посетителя не разовой покупкой, а длинным семейным досугом. В Зеленограде так дейсвует «Зеленопарк», где в 2023 году открылся Termoland, а в конце 2025 года в помещении бывшего «Декатлона» заработали картинг и боулинг.
Ещё один акватермальный комплекс «Аэротермы» планируют построить в «Мега Химки» на месте сгоревшего OBI. Так что «Панфиловский» тоже превращается из ТЦ в досуговую площадку.