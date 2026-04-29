Он родился в 1926 году. Когда началась война, ему было всего 15 лет. На фронт его призвали в мае 1944-го — за год до Победы. Он служил в понтонно-мостовых частях, участвовал в форсировании Нарвы, Вислы и Одера, награжден медалью «За боевые заслуги».