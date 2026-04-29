Май в «Ведогонь-театре» — гастроли ярославского театра драмы и популярные репертуарные спектакли 29.04.2026 ZELENOGRAD.RU

С 15 по 17 мая на зеленоградской сцене сыграет «Первый русский театр», он же — Российский академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля. Билеты уже продаются. Продолжатся и показы любимых зрителями спектаклей — резидентов сцены.

Гастроли:

15 мая (пятница), 19:00 — театральный концерт «День рождения хорошего человека» (16+)

Это камерный музыкально-поэтический театральный концерт, в котором поэзия шестидесятников сочетается с музыкой из советских кинофильмов, смешанной со знаменитыми мировыми джазовыми хитами в авторской аранжировке и в живом исполнении камерного джаз-бэнда и артистов Волковского театра.

Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/dr_hor_chel

16 мая (суббота), 19:00 — комедия «Сирена и Виктория» (16+)

Пьеса Александра Галина в постановке Валерия Кириллова расскажет о дружбе двух одиноких женщин: бойкой бизнесвумен Сирены (заслуженная артистка России Татьяна Малькова) и интеллигентного педагога Виктории (актриса Елена Шевчук). Пытаясь устроить личную жизнь подруги, Сирена вызывает «мужчину по объявлению», но из-за ошибки к ним попадает Константин (народный артист России Валерий Кириллов) — астроном, подрабатывающий грумером. Комичные ситуации перерастают в лирическую историю о любви и одиночестве.

Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/sirenavictorya

17 мая (воскресенье), 19:00 — моноспектакль народного артиста России Валерия Кириллова «Все неслучайно» (16+)

Это премьера режиссера Александра Созонова 2025 года. Художественный руководитель первого русского театра Валерий Кириллов приглашает посмеяться, погрустить, удивиться, задуматься — словом, посмотреть жизнь как она есть.

Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/vse_nesluchaino

Репертуарные постановки:

2 мая (суббота), 19:00 — комедия «Хозяйка гостиницы» (12+)

3 мая (воскресенье), 19:00 — комедия-водевиль «Беда от нежного сердца» (12+)

8 мая (пятница), 19:00 — моноспектакль Елены Шкурпело «Здесь был человек» (16+)

10 мая (воскресенье), 19:00 — лирическая драма «Звездопад» (14+)

14 мая (четверг), 19:00 — сцены из произведений Достоевского «Какой уж тут Миколка!» (16+)

22 мая (пятница), 19:00 — новинка сезона «Старомодная комедия» (12+)

23 мая (суббота), 19:00 — детектив «Убийство и прочие неприятности» (16+)

24 мая (воскресенье), 18:00 — моноспектакль Александра Бавтрикова «Финтифлюшки» (12+)

28 мая (четверг), 19:00 — притча «Чем люди живы» (12+)

29 мая (пятница), 18:00 — сцены из трагедии Горького «Васса» (16+)

30 мая (суббота), 19:00 — драма «Бесприданница» (12+)

31 мая (воскресенье), 19:00 — комедия «Женитьба Бальзаминова» (12+)

Подробности и билеты — на сайте театра: https://vedogon.ru/afisha.

Собрали детскую афишу театра в «Родителях Зеленограда».

Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17. Телефон кассы: 8-499-731-00-31.

