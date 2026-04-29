С 15 по 17 мая на зеленоградской сцене сыграет «Первый русский театр», он же — Российский академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля. Билеты уже продаются. Продолжатся и показы любимых зрителями спектаклей — резидентов сцены.

Гастроли:

15 мая (пятница), 19:00 — театральный концерт «День рождения хорошего человека» (16+)

Это камерный музыкально-поэтический театральный концерт, в котором поэзия шестидесятников сочетается с музыкой из советских кинофильмов, смешанной со знаменитыми мировыми джазовыми хитами в авторской аранжировке и в живом исполнении камерного джаз-бэнда и артистов Волковского театра.

Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/dr_hor_chel