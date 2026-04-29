С 15 по 17 мая на зеленоградской сцене сыграет «Первый русский театр», он же — Российский академический театр драмы имени Федора Волкова из Ярославля. Билеты уже продаются. Продолжатся и показы любимых зрителями спектаклей — резидентов сцены.
Гастроли:
15 мая (пятница), 19:00 — театральный концерт «День рождения хорошего человека» (16+)
Это камерный музыкально-поэтический театральный концерт, в котором поэзия шестидесятников сочетается с музыкой из советских кинофильмов, смешанной со знаменитыми мировыми джазовыми хитами в авторской аранжировке и в живом исполнении камерного джаз-бэнда и артистов Волковского театра.
Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/dr_hor_chel
16 мая (суббота), 19:00 — комедия «Сирена и Виктория» (16+)
Пьеса Александра Галина в постановке Валерия Кириллова расскажет о дружбе двух одиноких женщин: бойкой бизнесвумен Сирены (заслуженная артистка России Татьяна Малькова) и интеллигентного педагога Виктории (актриса Елена Шевчук). Пытаясь устроить личную жизнь подруги, Сирена вызывает «мужчину по объявлению», но из-за ошибки к ним попадает Константин (народный артист России Валерий Кириллов) — астроном, подрабатывающий грумером. Комичные ситуации перерастают в лирическую историю о любви и одиночестве.
Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/sirenavictorya
17 мая (воскресенье), 19:00 — моноспектакль народного артиста России Валерия Кириллова «Все неслучайно» (16+)
Это премьера режиссера Александра Созонова 2025 года. Художественный руководитель первого русского театра Валерий Кириллов приглашает посмеяться, погрустить, удивиться, задуматься — словом, посмотреть жизнь как она есть.
Билеты стоят от 1 800 до 2 300 рублей: https://vedogon.ru/vse_nesluchaino
Репертуарные постановки:
2 мая (суббота), 19:00 — комедия «Хозяйка гостиницы» (12+)
3 мая (воскресенье), 19:00 — комедия-водевиль «Беда от нежного сердца» (12+)
8 мая (пятница), 19:00 — моноспектакль Елены Шкурпело «Здесь был человек» (16+)
10 мая (воскресенье), 19:00 — лирическая драма «Звездопад» (14+)
14 мая (четверг), 19:00 — сцены из произведений Достоевского «Какой уж тут Миколка!» (16+)
22 мая (пятница), 19:00 — новинка сезона «Старомодная комедия» (12+)
23 мая (суббота), 19:00 — детектив «Убийство и прочие неприятности» (16+)
24 мая (воскресенье), 18:00 — моноспектакль Александра Бавтрикова «Финтифлюшки» (12+)
28 мая (четверг), 19:00 — притча «Чем люди живы» (12+)
29 мая (пятница), 18:00 — сцены из трагедии Горького «Васса» (16+)
30 мая (суббота), 19:00 — драма «Бесприданница» (12+)
31 мая (воскресенье), 19:00 — комедия «Женитьба Бальзаминова» (12+)
Подробности и билеты — на сайте театра: https://vedogon.ru/afisha.
Собрали детскую афишу театра в «Родителях Зеленограда».
Адрес Ведогонь-театра: улица Юности, дом 17. Телефон кассы: 8-499-731-00-31.