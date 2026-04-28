О концерте и билетах

В программе:

— концертная программа от Трио Константина Коваленко

— джем-сейшн, в котором примут участие как московские, так и зеленоградские инструменталисты

— выставка джазовых пластинок

— викторина по истории джаза

Важно: дресс-код — коктейль.

Как уточнили организаторы вечера для «Зеленоград.ру», год назад на таком празднике состоялся первый в истории Зеленограда джазовый джем. Тогда в нем приняли участие молодые джазмены из Москвы: саксофонисты Матвей Михеев, Антон Володин, певица Екатерина Коновалова, барабанщица Кристина Суслова и другие. В этом году приглашение выступить в формате импровизации снова получили многие музыканты.

Команда клуба также отметила, что за победу в викторине и лучший коктейльный образ вечера гостей будут радовать пригласительными в «ДК41» — на концерты и даже романтический ужин на двоих.

Праздничный концерт пройдет 30 апреля (это четверг) в 19:00 в джаз-клубе «ДК41» (Савелкинский проезд, дом 10). Билеты по 2 350 рублей продаются на сайте клуба: https://dk41.ru/z001/

На мероприятия «ДК41» обычно можно прийти с детьми от 10 лет, на вопросы ответят по телефону клуба: 8-965-359-01-33.