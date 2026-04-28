Кафе в жилом доме организовало голосование за изменение фасада — это пример, как можно менять свой дом 28.04.2026 ZELENOGRAD.RU

В корпусе 1204 сегодня завершается голосование собственников по согласованию изменений фасада кафе «Ангел». Это наглядный пример того, что если в доме нужно что-то изменить — на фасаде, в подъезде, в инфраструктуре или, например, согласовать установку камеры в лифте, — это можно провести через общее собрание собственников: не быстро, не просто, но реально.

Изменения понадобились, чтобы улучшить вход в помещение кафе: добавить навес и перила с пандусом. Поскольку фасад дома относится к общему имуществу собственников, такие изменения требуют их согласования через общее собрание.

Собрание инициировало ООО «Шэрин» — собственник помещения, которое арендует кафе. Проголосовать можно было онлайн в системе «Электронный дом», лично — сотрудницы «Электронного дома» обходили квартиры и собирали подписи. Также бланки можно было подписать в самом кафе.

Голоса удалось собрать после публикации «Зеленоград.ру», а также благодаря поквартирному обходу — это дало большую часть голосов. После 28 апреля протоколы общего собрания передадут в Жилищную инспекцию для оформления изменений.

«Для нас важно быть ответственным соседом. Мы признательны жителям за доверие, будем и дальше поддерживать порядок и эстетичный вид нашей части здания. Мы благодарны всем, кто откликнулся и помог довести дело до результата. Также большое спасибо сотрудницам „Электронного дома“, они очень помогли», — сказал «Зеленоград.ру» собственник помещения.

Метки:
рестораны и кафе
