Много старых берёз упало в Зеленограде после снегопада: почему это происходит и как снижать риск 28.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Большая береза упала на остановку «Московский проспект» в 5-м микрорайоне — дерево вывернулось с корнем. Другие деревья ломаются по стволу — тогда причина чаще в гнили или трещине. Когда дерево падает вместе с корнями, проблема в устойчивости всей системы.

Тройная нагрузка: мокрый снег, ветер и размокшая земля

Поздний снегопад опасен для деревьев комбинацией тяжёлого снега, который налипает на набухшие почки и первые листья. Сбоку дует ветер, создавая рычаг. Внизу — размокшая земля. Если дерево старое, корни повреждены или держатся в основном в верхнем слое грунта, оно может не выдержать. Именно это произошло возле остановки: берёза легла вместе с корневой плитой.

Почему берёзы особенно уязвимы

У них обычно неглубокая, широко расходящаяся корневая система. В лесу это нормально: почва менее уплотнена, корням есть куда расти, рядом стоят другие деревья, которые частично ослабляют ветер. В городе условия другие — дороги, коммуникации и постоянное вытаптывание.

Снаружи старая берёза может выглядеть живой, но у основания и в корнях могут быть скрытые проблемы — старые повреждения, подгнивание корней, ослабленная корневая шейка, последствия земляных работ. До сильной нагрузки дерево ещё держится. Мокрый снег, ветер и размокшая почва становятся последней каплей.

Не только березы

Похожий риск есть не только у берёз. Деревья с поверхностной корневой системой в целом хуже переносят сочетание мокрой почвы и боковой нагрузки. У ели, например, на влажных грунтах тоже часто происходит выворот. У тополей и ив чаще добавляется другая проблема — ломкость крупных ветвей, дупла и старые повреждения.

Но в Зеленограде берёзы особенно заметны: их много, многие из них уже возрастные, а часть растёт в жилой застройке: рядом с домами, дорогами и пешеходными маршрутами.

Что с этим делать: обследовать каждое дерево

Правильный подход — обследовать деревья в местах повышенного риска. В первую очередь — у остановок, тротуаров, парковок, детских площадок и входов в здания.

Для каждого дерева решение должно быть отдельным:

  • если проблема в сухих и повреждённых ветвях — санитарная обрезка;

  • если есть длинные перегруженные ветви над остановкой или дорожкой — аккуратное удаление отдельных ветвей;

  • если есть признаки повреждения корней, гнили, свежего наклона или движения почвы — профессиональное обследование, ограничение доступа и, при необходимости, удаление аварийного дерева;

  • если дерево старое, но пока жизнеспособное — уход за корневой зоной и возможная плановая замена рядом.

Главная зона риска — не только крона, но и корни

Для таких деревьев, как берёза, отдельно нужна работа с корневой зоной. Если дерево держится корнями в верхнем слое почвы, его нельзя бесконечно уплотнять, перекапывать, перерезать и закрывать асфальтом.

Вокруг старых деревьев важно не складировать грязный снег с реагентами, не подсыпать землю к стволу, не повреждать корни при ремонтах, не гонять технику по приствольной зоне, устранять уплотнение грунта.

Нужна нормальная городская работа с деревьями: инвентаризация, регулярный осмотр, санитарная обрезка по показаниям, защита корней, удаление действительно аварийных экземпляров и заранее высаженная замена.

Второй год подряд снегопад показывает слабые места не только у деревьев, но и в городском коммунальном хозяйстве. Спросим префектуру, держат ли деревья под контролем или просто ждут, когда они упадут.

