Ярмарка на Яблоневой аллее снова открылась — здесь расширят ассортимент и откроют кафе со скидками для студентов 25.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Павильон между корпусами 317А и 313Б, закрытый с начала года по «техническим причинам», снова открылся. Теперь здесь работают точки участников потребительского кооператива «ВОИР», а в ближайшее время на ярмарке рассчитывают расширить ассортимент, открыть павильоны с мясом, рыбой и молочными продуктами, а также сделать кафе на веранде.

Раньше ярмарка работала вяло: многие торговые места пустовали, покупателей было мало. Теперь площадку начали заполнять заново, половина павильонов уже заняты.

Сейчас на ярмарке продают соленья, крупы, зелень, муку разных видов, в том числе зелёную гречневую, овощи, фрукты, зелень, ягоды, а также кондитерские изделия, выпечку, пельмени, хинкали и вареники. Из напитков можно купить кофе и чай. В мае обещают открыть точки с мясом, рыбой и молочной продукцией.

Цены и карта лояльности

Помидоры здесь можно купить от 270 рублей за килограмм, огурцы — от 310, баклажаны — за 320, капусту — от 35, кабачки — от 310 рублей, а также другие овощи. Из ягод — голубику по 135 рублей за 100 граммов и клубнику по 980 рублей за килограмм.

Поставки идут из разных регионов, в том числе из Московской области и Ставропольского края. Часть продукции на ярмарке представляют как фермерскую.

«Отдельному производителю сложно самому и производить, и торговать, и заниматься логистикой. Поэтому мы выстроили такую схему внутри кооператива, чтобы организовать поставки и реализацию продукции. Большое спасибо ООО „Фудстайл“ („Русский лес“), они были нашими первыми партнерами», — рассказал руководитель кооперативного участка.

Для постоянных покупателей готовят карту лояльности «Добрые соседи». На следующей неделе собираются запустить несколько чатов и каналов, где будут сообщать о новых поставках и ассортименте. Тем, кто присоединится к этому сообществу, обещают выдать карту, по которой цены на все продукты будут ниже.

Кафе

На веранде возле ярмарки хотят открыть кафе «Станция Студенческая». Блюда для него будут привозить в готовом виде, на месте будут делать напитки. Для студентов планируют сделать скидки на напитки в размере 40-50 процентов.

Сейчас ярмарка работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00, понедельник — санитарный день. Часы работы попытаются продлить, хотя бы для уличного кафе.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
рестораны и кафе, ярмарки, уличная торговля
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру