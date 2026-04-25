Павильон между корпусами 317А и 313Б, закрытый с начала года по «техническим причинам», снова открылся. Теперь здесь работают точки участников потребительского кооператива «ВОИР», а в ближайшее время на ярмарке рассчитывают расширить ассортимент, открыть павильоны с мясом, рыбой и молочными продуктами, а также сделать кафе на веранде.
Раньше ярмарка работала вяло: многие торговые места пустовали, покупателей было мало. Теперь площадку начали заполнять заново, половина павильонов уже заняты.
Сейчас на ярмарке продают соленья, крупы, зелень, муку разных видов, в том числе зелёную гречневую, овощи, фрукты, зелень, ягоды, а также кондитерские изделия, выпечку, пельмени, хинкали и вареники. Из напитков можно купить кофе и чай. В мае обещают открыть точки с мясом, рыбой и молочной продукцией.
Помидоры здесь можно купить от 270 рублей за килограмм, огурцы — от 310, баклажаны — за 320, капусту — от 35, кабачки — от 310 рублей, а также другие овощи. Из ягод — голубику по 135 рублей за 100 граммов и клубнику по 980 рублей за килограмм.
Поставки идут из разных регионов, в том числе из Московской области и Ставропольского края. Часть продукции на ярмарке представляют как фермерскую.
«Отдельному производителю сложно самому и производить, и торговать, и заниматься логистикой. Поэтому мы выстроили такую схему внутри кооператива, чтобы организовать поставки и реализацию продукции. Большое спасибо ООО „Фудстайл“ („Русский лес“), они были нашими первыми партнерами», — рассказал руководитель кооперативного участка.
Для постоянных покупателей готовят карту лояльности «Добрые соседи». На следующей неделе собираются запустить несколько чатов и каналов, где будут сообщать о новых поставках и ассортименте. Тем, кто присоединится к этому сообществу, обещают выдать карту, по которой цены на все продукты будут ниже.
На веранде возле ярмарки хотят открыть кафе «Станция Студенческая». Блюда для него будут привозить в готовом виде, на месте будут делать напитки. Для студентов планируют сделать скидки на напитки в размере 40-50 процентов.
Сейчас ярмарка работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 20:00, понедельник — санитарный день. Часы работы попытаются продлить, хотя бы для уличного кафе.