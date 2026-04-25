Павильон между корпусами 317А и 313Б, закрытый с начала года по «техническим причинам», снова открылся. Теперь здесь работают точки участников потребительского кооператива «ВОИР», а в ближайшее время на ярмарке рассчитывают расширить ассортимент, открыть павильоны с мясом, рыбой и молочными продуктами, а также сделать кафе на веранде.

Раньше ярмарка работала вяло: многие торговые места пустовали, покупателей было мало. Теперь площадку начали заполнять заново, половина павильонов уже заняты.

Сейчас на ярмарке продают соленья, крупы, зелень, муку разных видов, в том числе зелёную гречневую, овощи, фрукты, зелень, ягоды, а также кондитерские изделия, выпечку, пельмени, хинкали и вареники. Из напитков можно купить кофе и чай. В мае обещают открыть точки с мясом, рыбой и молочной продукцией.