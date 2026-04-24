Часть диаметральных поездов от Крюково будет идти укороченными маршрутами — до станций Митьково и Плющево. У некоторых поездов изменится время отправления и набор остановок.

Изменения связаны с капитальным ремонтом путевой инфраструктуры на участках Сходня — Химки и Люберцы — Перово. Работы проведут преимущественно ночью и в выходные, когда пассажиропоток ниже.

Больше всего ограничений будет на Казанском направлении. На участке Люберцы — Плющево интервалы частично увеличат до часа, поезда в обе стороны будут следовать по одному пути «на Ипподром/в область». Часть поездов со стороны Ипподрома пойдёт укороченными маршрутами до Быково, Люберец и Выхино, некоторые составы не будут останавливаться на Косино, Плющево, Ухтомской и Вешняках.

Проверяйте расписание перед поездкой. Департамент транспорта в период изменений рекомендует строить маршруты с пересадками на Выхино, Казанском и Ленинградском вокзалах.