Глубокие продольные трещины на асфальте — это почти всегда признак нарушения технологии укладки основания из песка и щебня: если его плохо утрамбовали, и под асфальтом образовалась пустота, из-за чего он проседает и лопается.

Если основание вовсе не делали, а просто положили асфальт поверх старого, это могут быть «отраженные» трещины — на старом асфальте были такие же. Или сам асфальт плохо закатали катком, он остался пористым и хрупким. За зиму произошли сезонные колебания почвы, и асфальтовое полотно разорвалось.

Асфальт отремонтируют по гарантии — это сделает подрядчик, который укладывал его в прошлом году, сообщили в ГБУ «Автодороги Зеленограда», ответственном за содержание лесопарка. По гарантийному письму ремонт должны выполнить до конца мая.