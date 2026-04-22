Должников по коммуналке стало в полтора раза больше — почему не платят, по рассказам наших читателей 22.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Число должников по коммуналке в Зеленограде выросло за два года с 4,5 тысячи до 6,7 тысячи человек, а суммарный долг за это время почти удвоился: с 416 до 724 миллионов рублей. При этом больше 40% должников не платят уже больше двух лет.

Мы попросили читателей «Зеленоград.ру» рассказать, почему они задерживают платежи. Причины оказались разными: форс-мажор, финансовые трудности, юридические тупики и ошибки в квитанциях.

«Пособие на ребенка сразу отдаю на квартиру»

Зеленоградка уехала на месяц по семейным обстоятельствам, а вернулась к долгу в 170 тысяч рублей — всё это время протекал унитаз. «Я одна воспитывала троих детей, мне было очень сложно», — рассказала она редакции. Водоканал на уступки не пошёл. Управа согласилась на рассрочку, и долг она выплачивала несколько лет.

Потом накопился новый долг. «Не то что каждый месяц не платила подряд, а так: раз заплачу, раз не заплачу, раз заболею и не заплачу». Плюс путалась в квитанциях: казалось, что платишь, а «Жилищник» всё равно показывал задолженность. Приходилось разбираться с юристами и пересчитывать. «Я в цифрах не сильна, мне было недосуг разбираться, я им верила».

Сейчас она платит за коммерческий найм больше 20 тысяч рублей в месяц и старается не пропускать. «Если отложу платеж — в следующем месяце уже не смогу заплатить за два. Поэтому пособия на ребёнка, которые приходят, сразу отдаю на квартиру».

Четверть зарплаты на коммуналку

Другая читательница написала, что становится должницей поневоле. Оклад — 44 тысячи, ЖКХ — почти 10 тысяч, плюс дача.

Последний раз она не платила два месяца — деньги ушли на похороны. «Бывают непредвиденные расходы, приходится расставлять оплаты согласно жизненным проблемам», — объяснила она.

При этом в Москве можно оформить субсидию на оплату ЖКУ, если их сумма превышает 10% от совокупного дохода семьи за месяц.

«Оплачу, когда буду знать за что»

Ещё одна читательница получила квитанцию с долгом почти 5 тысяч рублей за 2023 год. Она написала в управляющую компанию с просьбой объяснить начисления. Ответа нет уже три месяца, долг не снят. «Оплачу, когда буду знать за что», — говорит она.

В чате районов люди жалуются и на другое: долговые квитанции приходят при отсутствии реального долга — судя по всему, из-за технических ошибок в начислениях.

В области свои проблемы

Читатель «Зеленоград.ру» купил квартиру в новостройке в Московской области ещё на стадии строительства. Когда дом сдали, жильцы выбрали управляющую компанию и несколько месяцев ей платили. Но потом администрация Солнечногорского района назначила другую УК. Собрания жильцов не было, договоров с новой компанией не заключали, обслуживание она тоже не вела.

Зато переоформила на себя договоры с поставщиками воды, тепла и света и начала присылать квитанции через МосОблЕИРЦ. В итоге платёжек стало две: от старой УК и от новой.

Прежняя УК подала в суд и выиграла. Суд признал действия новой компании незаконными, как и платежи через МосОблЕИРЦ. Жильцы продолжили платить своей УК. Но МосОблЕИРЦ решение суда проигнорировал и до сих пор присылает квитанции с растущим долгом и пенями. Жильцам звонят коллекторы, а новая УК постоянно меняет адреса, и повестки до неё не доходят.

Только у нашего читателя за два месяца на бумаге накопилось 12 тысяч рублей плюс пени. В доме 374 квартиры. Если у остальных ситуация похожая, общий «бумажный» долг может составлять около 4,5 миллиона рублей.

Истории читателей показывают: за долгом почти всегда стоит что-то конкретное — форс-мажор, нехватка денег, путаница с управляющими компаниями или ошибки в квитанциях. Общее одно: человек чаще не может заплатить, чем не хочет.

