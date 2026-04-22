«Пособие на ребенка сразу отдаю на квартиру»

Зеленоградка уехала на месяц по семейным обстоятельствам, а вернулась к долгу в 170 тысяч рублей — всё это время протекал унитаз. «Я одна воспитывала троих детей, мне было очень сложно», — рассказала она редакции. Водоканал на уступки не пошёл. Управа согласилась на рассрочку, и долг она выплачивала несколько лет.

Потом накопился новый долг. «Не то что каждый месяц не платила подряд, а так: раз заплачу, раз не заплачу, раз заболею и не заплачу». Плюс путалась в квитанциях: казалось, что платишь, а «Жилищник» всё равно показывал задолженность. Приходилось разбираться с юристами и пересчитывать. «Я в цифрах не сильна, мне было недосуг разбираться, я им верила».

Сейчас она платит за коммерческий найм больше 20 тысяч рублей в месяц и старается не пропускать. «Если отложу платеж — в следующем месяце уже не смогу заплатить за два. Поэтому пособия на ребёнка, которые приходят, сразу отдаю на квартиру».