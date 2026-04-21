Пересыпка первой карты комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» слоем грунта толщиной 25 сантиметров нужна для изоляции отходов и минимизации воздействия на окружающую среду, заявляют в КПО.

Карта мусорного полигона — это отдельный участок, куда поэтапно складируют отходы. Такие участки должны быть изолированы, оборудованы дренажом и системами дегазации. После заполнения их пересыпают и закрывают, чтобы уменьшить запах и снизить вредное воздействие на окружающую среду

Следующий этап — укладка георешётки, которая нужна для армирования и стабилизации уложенного грунта. После этого на карте полигона планируют делать проколы и прокладывать трубопроводы — это будет первым этапом установки системы активной дегазации, задача которой, как утверждают на предприятии, — максимально снизить запах.