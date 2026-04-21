На полигоне «Нева» завершили пересыпку мусора грунтом — это называют ключевой мерой для снижения запаха 21.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Пересыпка первой карты комплекса по переработке отходов (КПО) «Нева» слоем грунта толщиной 25 сантиметров нужна для изоляции отходов и минимизации воздействия на окружающую среду, заявляют в КПО.

Карта мусорного полигона — это отдельный участок, куда поэтапно складируют отходы. Такие участки должны быть изолированы, оборудованы дренажом и системами дегазации. После заполнения их пересыпают и закрывают, чтобы уменьшить запах и снизить вредное воздействие на окружающую среду

Следующий этап — укладка георешётки, которая нужна для армирования и стабилизации уложенного грунта. После этого на карте полигона планируют делать проколы и прокладывать трубопроводы — это будет первым этапом установки системы активной дегазации, задача которой, как утверждают на предприятии, — максимально снизить запах.

При этом активисты и местные жители, выступающие против работы комплекса, считают систему дегазации неэффективной.

Одновременно на комплексе работает система снижения запахов «Мокрый барьер», которая постоянно распыляет дезодорирующий раствор на очистных сооружениях, в приёмном отделении и сортировочной зоне, в цехе компостирования и на участках складирования техногрунта — там, где возможно появление запаха. На предприятии подчёркивают, что эта система не предназначена для устранения запахов за пределами КПО.

Несмотря на эти меры, в субботу, 18 апреля, жители нового города и Андреевки снова массово жаловались на запах сероводорода.

