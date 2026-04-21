Госавтоинспекция сообщила официальные подробности ДТП с ребёнком на переходе между 14 и 15 микрорайонам.
Авария произошла 17 апреля в 14 часов. 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал в сторону Андреевки на разрешающий сигнал светофора и совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая заканчивала переход проезжей части.
То, что водитель ехал на зеленый, само по себе не отменяет его обязанности пропустить пешехода, не закончившего переход. На регулируемом пешеходном переходе водитель при включении разрешающего сигнала светофора должен дать пешеходам возможность закончить пересечение проезжей части. Это прямо указано в пункте 14.3 ПДД.
Пострадавшую доставили в городскую больницу. Её состояние сейчас неизвестно.
